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Крушение самолета под Львовом: появилось первое видео с места трагедии
На месте авиационного ЧП возле аэропорта «Львов» работают спасатели. Продолжается извлечение людей из аварийно приземлившегося транспортного самолета Ан-12, не долетевшего до аэропорта и севшего на грунт в районе села Сокольники.
Как сообщил руководитель львовской организации «Варта 1» Игорь Зинкевич, по последним данным, одного человека из находившихся в самолете все еще не могут деблокировать. Пострадавший живой, но в тяжелом состоянии. Также, по данным Зинкевича, число погибших увеличилось до пяти. Всего в самолете находилось восемь человек.
Самолет Ан-12, летевший из Испании и запросивший дозаправку во Львове, неожиданно пропал с экранов радаров. Случилось это 4 октября около семи часов утра. Экипаж вышел на связь и подтвердил, что совершил аварийную посадку в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы.
Работа аэропорта «Львов» после нескольких часов аварийно-спасательных работ разблокирована. Авиапредприятие снова принимает и отправляет рейсы.
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