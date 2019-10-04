Зеленский встретился с Лукашенко в Житомире (видео)

Украина

Президенты Украины м Беларуси встретились в Житомире на Форуме регионов. Владимир Зеленский и Александр Лукашенко сделали заявления для прессы.

Лукашенко был признателен, что его пригласили на форум. Белорусский президент заявил, что готов к братским и дружеским отношениям с Украиной, и пообещал, что у Киева никогда не будет проблем с Минском.

Напомним, накануне встречи были сделаны шаги, свидетельствующие о возможном политическом обмене между Украиной и Беларусью. Украина отпустила из-под стражи белорусского гражданина Юрия Политику, обвиняемого в шпионской деятельности. Беларусь может отпустить украинского журналиста Павла Шаройко, которого два года назад задержали в Минске.

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