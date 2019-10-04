Возле дома советника главы Херсонской ОГА прогремел взрыв: детали и фото с места происшествия

Происшествия

Под окнами дома, где проживает Богдан Ковалев, советник председателя Херсонской облгосадминистрации прогремел взрыв. На днях подобный инцидент произошел на Прикарпатье. О случившемся глава ХОГА Юрий Гусев сообщил в Facеbook.

По словам Юрия Гусева, этой ночью возле комнаты, где проживает Богдан Ковалев, неизвестными было установлено самодельное взрывное устройство. Около 2:40 раздался взрыв. К счастью, пострадавших нет, на месте происшествия работают правоохранители.

«Я хочу обратиться к тем, кто заказал и организовал эту «акцию». Нашу команду не спугнуть и не запугать. Да, вы можете нас убить, но на наше место придут другие.

Поймите, «коррупционный консенсус», в котором много лет находили свое место целые группы и отдельные дельцы на Херсонщине, должен быть уничтожен!" — заявил Гусев.

Ранее сообщалось, что выяснились новые подробности жуткого взрыва на заводе в Сумах.

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