Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Китае (видео)

Спорт

Первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая третью строчку в мировом женском рейтинге, прекратила выступление на престижном турнире в Пекине (Китай) с призовым фондом 8 миллионов 825 тысяч долларов.

В четвертьфинале соперницей нашей соотечественницы была Кики Бертенс из Нидерландов (8-я). Ранее теннисистки пересекались на турнирах трижды, и преимущество было на стороне украинки: Элина выиграла два матча (в 2016-м в китайском Чжухае и в 2018-м на триумфальном для себя итоговом турнире в Сингапуре), а голландка — один (в 2018-м в американском Цинциннати).

К сожалению, в отчетном поединке Элина, ведущая борьбу за попадание на итоговый турнир, которій в этом году примет китайский Шэньчжень, проиграла. Первый сет Бертенс выиграла на тай-брейке, а второй голландка взяла, даже несмотря на проблемы с ногой и понадобившийся из-за этого медицинский тайм-аут, — итоговый счет 7:6 (6), 6:2 В пользу Кики.

За свое участие на турнире наша соотечественница заработала 178 665 долларов призовых.

Отметим, что еще одна украинка Даяна Ястремская продолжает выступление в Пекине в парном разряде. Вместе с Еленой Остапенко из Латвии наша соотечественница пробилась в полуфинал, где сыграет с сестрами Каролиной и Кристиной Плишковыми из Чехии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина из-за травмы колена не доиграла матч против Боузковой на турнире в китайском Гуанчжоу.

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