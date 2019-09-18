Спорт

Свитолина из-за травмы не доиграла матч на турнире в Китае (видео)

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая третью строчку в мировом женском рейтинге, не смогла доиграть матч второго круга турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 500 тысяч долларов.

Наша соотечественница противостояла чешке Марии Боузковой (63-я), с которой ранее на турнирах не пересекалась. К сожалению, закончить матч Элина не смогла — во втором сете при счете 4:6, 3:4 в пользу чешки Свитолина сообщила о том, что не может дальше продолжать игру из-за давних проблем с коленом.

Таким образом, Свитолина не сможет повторить успех своей соотечественницы Леси Цуренко, которая становилась победительницей турнира в Гуанчжоу в 2016 году, и за свое выступление заработала 4 899 долларов призовых.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина с уверенной победы над Якупович стартовала на втором подряд турнире в Китае.

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