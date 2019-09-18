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Свитолина из-за травмы не доиграла матч на турнире в Китае (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая третью строчку в мировом женском рейтинге, не смогла доиграть матч второго круга турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 500 тысяч долларов.
Наша соотечественница противостояла чешке Марии Боузковой (63-я), с которой ранее на турнирах не пересекалась. К сожалению, закончить матч Элина не смогла — во втором сете при счете 4:6, 3:4 в пользу чешки Свитолина сообщила о том, что не может дальше продолжать игру из-за давних проблем с коленом.
.@MarieBouzkova progresses to the #GuangzhouOpen quarterfinals as Elina Svitolina is forced to retire. pic.twitter.com/nkBgaUelPQ— WTA (@WTA) 18 сентября 2019 г.
Таким образом, Свитолина не сможет повторить успех своей соотечественницы Леси Цуренко, которая становилась победительницей турнира в Гуанчжоу в 2016 году, и за свое выступление заработала 4 899 долларов призовых.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина с уверенной победы над Якупович стартовала на втором подряд турнире в Китае.
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