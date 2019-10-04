Крушение самолета под Львовом: названы предварительные причины трагедии

Украина

Появились первые версии причин авиакатастрофы под Львовом, когда после аварийной посадки грузового самолета Ан-12 погибли пять человек. Пока основными считаются версии о нехватке топлива и об ошибке пилота.

Полицией области открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности на авиатранспорте (ч.3 ст. 276 УК Украины). Санкция статьи предусматривает для виновных до десяти лет лишения свободы.

В Министерстве инфраструктуры также отслеживают ситуацию с аварийно севшим самолетом. Проверяется ранее озвученная версия о том, что самолет немного не дотянул до аэропорта из-за нехватки топлива. Также появилась новая версия — об ошибке пилота.

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, погодные причины не могли спровоцировать ЧП. «Самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода — а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, — оно не влияет», — цитирует Лавренюка Интерфакс-Украина.

Напомним, вследствие аварийной посадки АН-12 погибли пять человек. Еще трое госпитализированы. Все выжившие — пилоты самолета.

Авиасудно перевозило из Испании в Турцию 10 тонн груза, по предварительным данным, автозапчасти. ЧП случилось около 7 часов утра. Самолет совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов».

Фото Igor Zinkevych/Facebook

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