Место крушения Ан-12 под Львовом сняли с высоты (фото)

Происшествия

Место авиакатастрофы грузового самолета Ан-12, не долетевшего до аэропорта «Львов», сняли с беспилотника. Видео с высоты помогает пролить свет на причины авиаинцидента.

Координатор общественной организации «Варта-1» Игорь Зинкевич обратил внимание, что на снимках виден след от разлитого керосина. Это ставит под сомнение версию, что катастрофа случилась из-за нехватки топлива.

«Также личное мнение: не верю версии о топлива, так как не раз слышал, что по нормам безопасности, когда у самолета заканчивается топливо, его должны максимум отвести от города, а здесь видно что шел на посадку», — добавил Зинкевич.

Напомним, самолет сел на грунт в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате ЧП пять человек погибли, трое членов экипажа извлечены из покореженной кабины и госпитализированы в тяжелом состоянии.

После того, как были закончены работы по спасению выживших при авиаинциденте, на место ЧП прибыла Нацгвардия. 50 нацгвардейцев привлечены к оказанию помощи на месте аварийной посадки самолета.

Фото igor. zinkevych/Facebook

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