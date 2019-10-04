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Более 16 миллионов тонн угля добыли шахтеры «ДТЭК Энерго» за девять месяцев

Угледобывающие предприятия, входящие в состав компании «ДТЭК Энерго», за 9 месяцев текущего года добыли 16,5 млн тонн угля, передает «Энергореформа».

Как сообщает пресс-служба «ДТЭК Энерго», это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период.

«Успешное прохождение отопительного периода — задача № 1 для всех энергетических компаний. ДТЭК, как представитель тепловой генерации, накапливает достаточные запасы угля на складах теплоэлектростанций до начала зимы. Наш приоритет — отечественное топливо. Шахты „ДТЭК Энерго“ ежемесячно добывают 1,8 млн тонн угля. Таких показателей удается достичь благодаря упорному труду наших шахтеров и постоянным инвестициям в угледобычу», — цитирует пресс-служба гендиректора «ДТЭК Энерго» Дмитрия Сахарука.

До конца года горняки «ДТЭК Энерго» планируют добыть более 23 млн тонн угля. Как сообщалось, «ДТЭК Энерго» по состоянию на 5 сентября 2019 года законтрактовало 388 тыс. тонн угля из-за рубежа и 100 тыс. тонн антрацита.

Для справки ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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