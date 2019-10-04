«Вставь свои 5 копеек»: одесский скульптор собрал полтонны монет, вышедших из обращения (фото)

Общество и люди

Недавно известный одесский скульптор Кирилл Максименко объявил о масштабном сборе монет, которые в Украине выводят из оборота. Он устроил акцию «Вставь свои 5 копеек», целью которой было собрать большое количество «серебряной» мелочи (не только «пятаков», но и монет номиналом 1 и 2 копейки) для создания уникального арт-объекта. Инициатива мастера нашла отклик у горожан: в разных уголках Одессы открыли точки по сбору «подручного» материала для скульптора.

Сам мастер рассказывает, что, помимо того, собрать монеты ему помогают друзья, знакомые и даже соседи. Присылают монеты и из других городов: Мариуполя, Мелитополя, Киева, Запорожья, Днепропетровской области… Особо скульптор выделяет Мореходный колледж технического флота (МКТФ) Национального университета «Одесская морская академия», кадеты которого вручил Кириллу целых 100 килограммов разных «копеек». (Как отмечают в самом колледже, самое большое количество монет удалось собрать курсу будущих судоводителей).

«Курсанты МКТФ собрали около 100 кг 5-копеечных монет. Все они пойдут на создание скульптуры, призванной увековечить первые металлические деньги современной независимой Украины», — отмечено в сообщении.

— Говорите, 5 копеек ничего не стоят? — вопрошает Кирилл и сам же отвечает: — Я хочу создать скульптуру, которая станет достопримечательностью и увековечит первые металлические деньги современной независимой Украины. Монетки 1, 2 и 5 копеек — из нержавеющей стали, а значит, отлично соединяются методом сварки. Это шанс действительно по делу вставить #свои5копеек. С 1 октября Нацбанк вывел из оборота монеты названных номиналов. Чем больше скульптору удастся собрать монет, тем масштабнее получится изваяние.

Последнее будет выполнено по мотивам фигуры уроборос (свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост и символизирующий цикличность добра и зла, жизни и смерти). Символизм в том, что металл стал монетами, а затем — скульптурой. Те же монеты, которые не попали в скульптуру, попадут снова в банк и станут чем-то другим.

По замыслу художника, готовая работа будет состоять из трех созданий, воплощающих землю, воздух и воду. Фигуры будут похожи друг на друга, но со своими особенностями: у одной — плавники, у второй — ножки, у третьей — крылья. Также в скульптуру будет вмонтирована копилка, куда все желающие смогут уже самостоятельно кидать монетки любого номинала.

Кирилл Максименко — довольно известный мастер своего дела. Он автор ряда композиций: Мадам Контрабас, пухлой поварихи «Маман», Мудрой Совы, руки Стива Джобса «Спасибо, Стив», Джина, установленного на улице Льва Толстого, и собаки на улице Ольгиевской, у Дома Клоунов. Новая работа, которая, вероятнее всего, появится уже в 2020 году, будет установлена в центре Одессы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине исчезнут мелкие монеты, зато появятся новые монеты и купюры более крупного номинала. Монеты номиналом 25 копеек будут тоже постепенно выводиться из обращения, но пока еще останутся платежным средством.

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