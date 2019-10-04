Мир

Зять решил появиться сюрпризом на дне рождения тестя, а тот не узнал его и застрелил (фото)

Кристофер Берган решил сделать сюрприз своему тестю Ричарду Деннису на его 61-летие. 37-летний Берган прилетел из Норвегии (где постоянно проживает вместе с женой и маленьким сыном) в американский штат Флорида (где живет его тесть), преодолев более 7200 километров. В полдвенадцатого ночи Кристофер затаился в кустах на заднем дворе дома родственника, а потом постучал в дверь. Когда Деннис открыл, Берган с рычанием прыгнул на тестя из темноты.

Однако, как пишет издание People, шутка обернулась трагедией. Деннис не узнал мужа дочери и, перепугавшись, застрелил его на месте. Пуля попала прямо в сердце. Шокированный Деннис вызвал «скорую помощь» и попытался сам унять кровотечение. Однако зять был уже мертв.

Как оказалось, американец открыл дверь с оружием в руках потому, что за два часа до приезда зятя поссорился с другим своим родственником и выгнал его из дома. Услышав стук в дверь, Ричард подумал, что тот вернулся выяснять отношения.

Следствие пришло к выводу, что произошедшее можно считать несчастным случаем. «Все, кто верит в Бога, молитесь за эту семью. Я не могу представить, через что им довелось пройти… Думаю, это ужасный несчастный случай, которые не должен был произойти», — сказал на пресс-конференции шериф округа Санта-Роза Боб Джонсон. Он также добавил, что понимает Ричарда: сначала он вступил с кем-то в конфронтацию, а через пару часов кто-то снова постучал в дверь и выпрыгнул на него из тени. «Я имею в виду, что нельзя сказать что-то против того, что сделал мистер Деннис», — заявил шериф.

Предъявлять обвинений убийце, сделавшего вдовой собственную дочь и сиротой собственного внука, не будут.

А друзья Кристофера назвали причиной его смерти «культуру огнестрельного оружия в США».

Кристофер с семьей

Ричард Деннис

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американский певец Джастин Картер случайно застрелился на съемках видеоклипа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter