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На Волыни 14-летний мальчик устроил резню: убил женщину и ранил ее мужа и дочь
Жуткая резня произошла в городе Ковель Волынской области в четверг, 3 октября, вечером.
— По предварительной информации, 14-летний подросток нанес смертельное ранение ножом 41-летней женщине и ранил еще двух людей — ее 44-летнего мужа и 16-летнюю дочь. Пострадавшие госпитализированы, подросток задержан, — сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области. В отношении него открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Покушение на умышленное убийство двух или более людей».
В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и мотивы совершения убийства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другой жуткой истории: в Харькове подросток жестоко убил 26-летнюю женщину. Она пропала в конце июня нынешнего года. Родные искали ее почти неделю, пока не выяснилось, что ее убили, а тело закопали в овраге.
А в России на днях подросток жестоко расправился со своей сверстницей. В Балашихе пропала 15-летняя школьница, которую затем нашли мертвой в заброшенном здании.
«ФАКТЫ» писали также о том, что в Ульяновской области РФ произошел ужасающий своей жестокостью инцидент — подросток убил пятерых членов своей семьи и затем совершил самоубийство.
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