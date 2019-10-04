Возле границы с Украиной заметили колонну российской военной техники (видео)

Мир

В российской Ростовской области вблизи границ с Украиной замечена масштабная переброска военной техники.

Видео, как ночью по трассе едет множество единиц военных автомобилей, тентованные грузовики, автоцистерны, было снято случайно и опубликовано на Youtube-канале «Охота с Алексеем Глушко». Автор видео заметил в колонне УАЗы, КрАЗы, ГАЗ-66, КамАЗы.

Подписчики канала не исключали, что техника могла ехать на учения в Краснодарском крае, где РФ и Пакистан проводят совместные тренировки армейских подразделений «Дружба-2019».

Напомним, ранее случайные свидетели засняли переброску военной техники по Крымскому мосту. До этого там же была замечена колонна военных грузовиков.

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