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Возле границы с Украиной заметили колонну российской военной техники (видео)
В российской Ростовской области вблизи границ с Украиной замечена масштабная переброска военной техники.
Видео, как ночью по трассе едет множество единиц военных автомобилей, тентованные грузовики, автоцистерны, было снято случайно и опубликовано на Youtube-канале «Охота с Алексеем Глушко». Автор видео заметил в колонне УАЗы, КрАЗы, ГАЗ-66, КамАЗы.
Подписчики канала не исключали, что техника могла ехать на учения в Краснодарском крае, где РФ и Пакистан проводят совместные тренировки армейских подразделений «Дружба-2019».
Напомним, ранее случайные свидетели засняли переброску военной техники по Крымскому мосту. До этого там же была замечена колонна военных грузовиков.
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