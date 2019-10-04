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Импорт электроэнергии из России угрожает энергетической безопасности Украины, его нужно запретить. Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам энергетики Михаил Бондарь во время брифинга в Верховной Раде 3 октября.



Бондарь напомнил, что 18 сентября Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которым разрешила импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Европейского энергетического сообщества. Автор этой поправки — председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус — уверял, что импорт будет осуществляться из Беларуси, однако 1 октября состоялась первая поставка электроэнергии в режиме импорта из России. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую СМИ связывают с Игорем Коломойским.

«Буквально 18 сентября был принят закон по ядерной тематике, в который вставили поправку, которая вовсе не касалась этого закона, а касалась рынка электроэнергии. Так называемую поправку надо было внести, чтобы позволить стране-агрессору — России — иметь возможность поставлять электроэнергию в Украину. Во время принятия этого закона говорили, что это будут поставки электроэнергии из Молдовы, Беларуси. А эти страны таких мощностей не имеют, и оказалось, что поставки электроэнергии — напрямую из страны-агрессора, из России», — пояснил Бондарь.

По мнению члена Комитета ВР по вопросам энергетики, импорт электроэнергии из России ударит по отечественным генерирующим компаниям, негативно скажется на работе угледобывающих предприятий, спровоцирует рост задолженности перед шахтерами, а также угрожает энергетической безопасности страны в целом. Поэтому он намерен инициировать законопроект об отмене этой законодательной нормы.

«Как председатель подкомитета угольной промышленности, готовлю законопроект, чтобы исправить эти позорные изменения, которые 18 сентября протянуло большинство. Я надеюсь, что коллеги, которые разделяют мое мнение, присоединятся к подписанию этого закона и все-таки будем здесь, в стенах парламента, доказывать, что эту ошибку надо исправлять», — сообщил Бондарь.



Ряд энергоэкспертов расценил начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент политического давления со стороны Кремля на украинскую власть.

3 октября заместитель министра энергетики РФ А. Черезов заявил, что Россия готова воспользоваться «поправкой Геруса» и начать поставки электроэнергии в Украину с оккупированного Россией Крыма.

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