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Член комитета ВР по вопросам энергетики инициирует отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии из РФ
Импорт электроэнергии из России угрожает энергетической безопасности Украины, его нужно запретить. Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам энергетики Михаил Бондарь во время брифинга в Верховной Раде 3 октября.
Бондарь напомнил, что 18 сентября Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которым разрешила импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Европейского энергетического сообщества. Автор этой поправки — председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус — уверял, что импорт будет осуществляться из Беларуси, однако 1 октября состоялась первая поставка электроэнергии в режиме импорта из России. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую СМИ связывают с Игорем Коломойским.
«Буквально 18 сентября был принят закон по ядерной тематике, в который вставили поправку, которая вовсе не касалась этого закона, а касалась рынка электроэнергии. Так называемую поправку надо было внести, чтобы позволить стране-агрессору — России — иметь возможность поставлять электроэнергию в Украину. Во время принятия этого закона говорили, что это будут поставки электроэнергии из Молдовы, Беларуси. А эти страны таких мощностей не имеют, и оказалось, что поставки электроэнергии — напрямую из страны-агрессора, из России», — пояснил Бондарь.
По мнению члена Комитета ВР по вопросам энергетики, импорт электроэнергии из России ударит по отечественным генерирующим компаниям, негативно скажется на работе угледобывающих предприятий, спровоцирует рост задолженности перед шахтерами, а также угрожает энергетической безопасности страны в целом. Поэтому он намерен инициировать законопроект об отмене этой законодательной нормы.
«Как председатель подкомитета угольной промышленности, готовлю законопроект, чтобы исправить эти позорные изменения, которые 18 сентября протянуло большинство. Я надеюсь, что коллеги, которые разделяют мое мнение, присоединятся к подписанию этого закона и все-таки будем здесь, в стенах парламента, доказывать, что эту ошибку надо исправлять», — сообщил Бондарь.
Ряд энергоэкспертов расценил начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент политического давления со стороны Кремля на украинскую власть.
3 октября заместитель министра энергетики РФ А. Черезов заявил, что Россия готова воспользоваться «поправкой Геруса» и начать поставки электроэнергии в Украину с оккупированного Россией Крыма.
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