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Новая философия градостроительства: Андрей Вавриш рассказал, почему девелопмент больше не будет закрытым процессом

На днях в Киеве состоялось мероприятие Kyiv Smart City Forum. Спикеры презентовали свои программы развития столицы и делали прогнозы на ближайшее будущее в сфере градостроительства и технологий.

Бизнесмен, генеральный директор девелоперской компании SAGA Андрей Вавриш выступил за диджитализацию строительных процессов на всех этапах — от проектирования с помощью BIM-технологий до контроля качества клиентского сервиса с помощью тикет-системы.

«Только диджитализация всех процессов девелопмента позволит обеспечить качественные сервисы и быть конкурентоспособным на рынке», — отметил украинский бизнесмен.

Спикер также рассказал о ключевых рисках и возможностях на рынке недвижимости. Главной проблемой Андрей Вавриш считает зависимость девелоперов от местной политики, нехватку ресурсов, завышенные транзакционные расходы и ту часть конкуренции, которая обосновалась вне рамок закона.

Среди плюсов эксперт отметил инвестиции в размере 50 млрд долларов, которые анонсировало украинское правительство, возможный рост ВВП на 50% в течение последующих четырех лет и формирование нового сегмента клиентов рынка недвижимости за счет роста количества работников высокооплачиваемой сферы IT-технологий в Украине.

Что касается новой философии градостроительства, Андрей Вавриш считает, что девелопмент больше никогда не будет закрытым процессом с ограниченным количеством организаций-участников.

По мнению девелопера, процессы урбанизации меняют процесс девелопмента и заставляют с самого начала рассматривать его как экосистему партнерства с теми, кто в результате будет пользоваться территорией.

«Мы должны включать в процесс разработки проектов девелопмента всех, кого это касается и кто в дальнейшем будет пользоваться территорией. Это сложный процесс поиска общих подходов. Невозможно вынудить кого-то к сотрудничеству, делая неправильные или некрасивые вещи. Необходимо создавать качественный продукт, чтобы люди и бизнес хотели сотрудничать с вами», — отметил Андрей Вавриш.

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