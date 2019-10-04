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Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемого оставили под стражей

15:12 4 октября 2019 80
Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемого оставили под стражей
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 4 октября, Киевский райсуд Одессы продлил по ходатайству следствия меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в поселке городского типа Ивановка. Напомним, под Одессой правоохранители провели следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемый в убийстве девочки полностью воссоздал свои преступные действия 13 июня.

Суд постановил, что Николай Тарасов будет находиться в СИЗО до 2 декабря без права внесения залога. Подозреваемый не возражал против ходатайства о продлении ему меры пресечения.

Кроме этого, суд продлил также срок проведения предварительного расследования.

Ранее в Одессе Киевский районный суд назначил стационарную психиатрическую экспертизу Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Даши Лукьяненко, совершенном в июне 2019 года.

11-летняя Даша Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. С того дня ребенка разыскивали сотни людей — сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация. 19 июня тело девочки обнаружили в выгребной яме. А вскоре полиция задержала подозреваемого в убийстве.

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