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Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемого оставили под стражей
В пятницу, 4 октября, Киевский райсуд Одессы продлил по ходатайству следствия меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в поселке городского типа Ивановка. Напомним, под Одессой правоохранители провели следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемый в убийстве девочки полностью воссоздал свои преступные действия 13 июня.
Суд постановил, что Николай Тарасов будет находиться в СИЗО до 2 декабря без права внесения залога. Подозреваемый не возражал против ходатайства о продлении ему меры пресечения.
Кроме этого, суд продлил также срок проведения предварительного расследования.
Ранее в Одессе Киевский районный суд назначил стационарную психиатрическую экспертизу Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Даши Лукьяненко, совершенном в июне 2019 года.
11-летняя Даша Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. С того дня ребенка разыскивали сотни людей — сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация. 19 июня тело девочки обнаружили в выгребной яме. А вскоре полиция задержала подозреваемого в убийстве.
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