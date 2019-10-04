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Массовое отравление детей в одесской школе: в деле появился подозреваемый
Заведующей пищеблоком одесской общеобразовательной школы № 11, где в столовой в сентябре отравилось более 50 детей, сообщено о подозрении. Официально об этом ее уведомили сотрудники местной прокуратуры № 4. Ей инкриминируют нарушение санитарных правил и норм по предотвращению предупреждения эпидемических, других инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) — ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре, в соответствии с договором, заключенным со школой № 11, субъект хозяйствования обязывался предоставлять услуги по организации питания учащихся.
«Экспертиза установила, что причиной отравления детей стало нарушение установленных законом правил и норм предупреждения эпидемических и инфекционных заболеваний со стороны заведующей школьной столовой. Согласно должностным обязанностям, женщина должна была следить не только за качеством полученной продукции, но и за ее хранением, а также контролировать процесс приготовления пищи и ее утилизации», — сказали в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляют следователи Суворовского отдела полиции.
Напомним, с 14 по 19 сентября в Одесскую инфекционную больницу обратились 53 ученика школы № 11 с признаками отравления. Они обедали в школьной столовой, почти у всех нашли сальмонеллез. Сразу после этого полиция открыла уголовное производство.
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