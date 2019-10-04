Происшествия

Под носом у военных и экологов: в заповеднике в Одесской области браконьеры выловили десятки тонн кефали

В Одесской области на территории, оцепленной из-за ракетных стрельб, во время испытания комплексов «Ольха-М» и «Нептун», браконьеры выловили десятки тонн кефали. Как сообщает известный эколог доктор биологических наук Иван Русев, это произошло в национальном природном парке «Тузловские лиманы», на территории Татарбунарского района, неподалеку от государственного испытательного полигона «Алибей». Специалист подчеркивает, что утром 3 октября все «входы и выходы» на 1−10 км песчаной пересыпи национального парка были полностью перекрыты военными.

«По жестким правилам, в связи с такими испытаниями Украина ограничивает доступ к ряду территорий и акваторий. Возле таких территорий нацпарка, как мыс Калфа, Ледники и 1−10 км морской косы от Лебедевки, выставлены вооруженные наряды. Также закрыта прилегающая к полигону часть Черного моря. Инспекторам нацпарка на этот период вход на указанные участки категорически воспрещен», — сообщил Русев.

Именно в это время представители администрации заповедника (здесь работает и Иван Русев) услышали на указанной территории выстрелы. В бинокль сотрудники увидели, как там ходят какие-то люди и взлетают десятки тысяч птиц.

«Птицы держались возле массового хода кефали… Браконьеры отпугивали птиц выстрелами. Мы позвонили начальнику погранотряда „Курортное“ Осадчуку, тот сказал, что они слышали, знают, что были выстрелы, но на этой территории не должны находиться люди, так как там оцепление», — уточнил эколог.

По словам Ивана Русева, позже сотрудники заповедника из инсайдерских источников получили эксклюзивное фото, на котором запечатлены порядка десяти браконьеров, грузящих кефаль в рефрижераторы.

Русев акцентирует, что на рефрижераторах днем вывозят контрабандным путем десятки тонн кефали из НПП «Тузловские лиманы» — в строго контролируемой погранзоне, в разгар испытаний ракетных комплексов.

Он также обнародовал фотографии, в частности, инсайдерский снимок, на котором — место вылова кефали, вышеназванный рефрижератор…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесской области второй раз за сутки напали на сотрудников нацпарка «Тузловские лиманы», а также о том, что туристов предупредили о ракетных стрельбах вблизи черноморских курортов, в связи с чем будет ограничен доступ отдыхающих на мысы «Калфа», «Ледники» и 1−10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка.

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