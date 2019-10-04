Происшествия

В Киеве введен план "Сирена" из-за масовой драки со стрельбой на Троещине

На Троещине вечером 4 октября произошла стрельба. По предварительным данным, она последовала после жестокой массовой драки. Напомним, ранее в Николаеве расстреляли трех сотрудников АЗС.

В результате столкновений пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой головы, сообщает Киев Оперативный.

Около 20:00 в городе ввели «План «Сирена».

Известно, что злоумышленники скрылись на двух автомобилях — Volkswagen Jetta ВК4903ВС черного цвета и белом Chevrolet АА4546НВ.

Напомним, 3 октября в центре Херсона неизвестные в черном джипе стреляли в припаркованный «Мерседес» с пассажирами. Авто со стрелком скрылось с места происшествия. А в Киеве компания мужчин решила скрасить свой досуг, стреляя с балкона многоэтажного дома по улице Чернобыльской. Очевидцы успели зафиксировать стрельбу на видео.



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