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В Киеве введен план "Сирена" из-за масовой драки со стрельбой на Троещине
На Троещине вечером 4 октября произошла стрельба. По предварительным данным, она последовала после жестокой массовой драки. Напомним, ранее в Николаеве расстреляли трех сотрудников АЗС.
В результате столкновений пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой головы, сообщает Киев Оперативный.
Около 20:00 в городе ввели «План «Сирена».
Известно, что злоумышленники скрылись на двух автомобилях — Volkswagen Jetta ВК4903ВС черного цвета и белом Chevrolet АА4546НВ.
Напомним, 3 октября в центре Херсона неизвестные в черном джипе стреляли в припаркованный «Мерседес» с пассажирами. Авто со стрелком скрылось с места происшествия. А в Киеве компания мужчин решила скрасить свой досуг, стреляя с балкона многоэтажного дома по улице Чернобыльской. Очевидцы успели зафиксировать стрельбу на видео.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.