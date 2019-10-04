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Хоакин Феникс раскрыл секрет злодея Джокера
Исполнитель главной роли в фильме «Джокер» режиссера Тодда Филлипса Хоакин Феникс считает, что ему удалось понять своего героя.
В чем секрет Джокера, Феникс рассказал в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.
«Мне бы очень не хотелось, чтобы какой-нибудь психиатр увидел в Джокере типичные проявления любого из известных медицине психических отклонений. Тогда все стало бы слишком просто. Выпишите Артуру лекарства — и все в порядке», — отметил актер.
Сам он признался, что играть было очень тяжело. «Играешь словно две разные роли. Лично мне больше нравится Джокер, чем Артур», — разоткровенничался Феникс.
«Понимаете, Артур — он же неудачник. Он пытался сделать карьеру комика, но публика его отвергла. Его шутки зрители не приняли. Их никто не желал слушать. Они становились все злее и извращеннее, но смеялся над ними только сам Артур», — поделился актер.
Он вспомнил, как вел дневник, как сбрасывал вес, как искал «тот самый» смех, который преследует зрителя.
Семь недель актер не выходил из образа. Он был то Артуром, то Джокером.
«Артур весь напряжен, зажат, подавлен. Его душа изранена. Он всего боится, испытывает постоянный дискомфорт. Он даже двигается так. Играть Артура мне не нравилось. Другое дело — Джокер! Полная свобода действий! Как актер можешь творить на площадке что угодно. Мы снимали фильм на протяжении семи недель. Пять дней подряд — сцены с Джокером. Потом еще пять дней подряд — сцены с Артуром. И мне после Джокера очень не хотелось переключаться. Внутренне я боролся с Артуром», — подчеркнул Феникс.
Напомним, что украинские киноманы уже посмотрели фильм и дали свою оценку.
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