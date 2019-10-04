24.63 / 25.11 26.92 / 27.54
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Джокер» с Хоакином Фениксом: как на фильм отреагировали в Украине

17:44 4 октября 2019 199
Джокер
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Украине стартовал показ нашумевшего фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом от режиссера Тодда Филлипса. Многие поклонники Феникса уже посмотрели фильм и поделились своими впечатлениями в соцсетях.

«ФАКТЫ» собрали для вас эти отзывы, чтобы вы могли решить — стоит смотреть «Джокера» или нет.

Украинские киноманы утверждают, что стоит. «„Джокер“ о***телен. Это тот самый страшный мэджык, ради которого вообще стоит покупать билеты в кино», — пишет журналистка Ирина Навольнева.

«Феникс — невозможный совершенно. Он электризует и заполняет собой все экранное пространство, хоть банки заряжай. Де Ниро, извини-подвинься», — продолжает она.


«И вот, я сходил на фильм. Что я вам скажу… Сходите. Сходите посмотреть, в каком мире предстоит жить нашим детям», — предлагает Сергей Лямец.

«Все предыдущие Джокеры были скорее очаровательными гениями криминального мира. Джокер Хоакина Феникса — это маленький больной человек, который взял в руки пистолет, чтобы убить себя, но вместо этого решил убить Систему», — пишет Александр Рощин.


И еще немного о «Джокере».

Напомним, что ранее Хоакин Феникс в эксклюзивном интервью рассказал, как ему пришлось вживаться в роль Джокера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер