Шоу-бизнес

«Джокер» с Хоакином Фениксом: как на фильм отреагировали в Украине

В Украине стартовал показ нашумевшего фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом от режиссера Тодда Филлипса. Многие поклонники Феникса уже посмотрели фильм и поделились своими впечатлениями в соцсетях.

«ФАКТЫ» собрали для вас эти отзывы, чтобы вы могли решить — стоит смотреть «Джокера» или нет.

Украинские киноманы утверждают, что стоит. «„Джокер“ о***телен. Это тот самый страшный мэджык, ради которого вообще стоит покупать билеты в кино», — пишет журналистка Ирина Навольнева.

«Феникс — невозможный совершенно. Он электризует и заполняет собой все экранное пространство, хоть банки заряжай. Де Ниро, извини-подвинься», — продолжает она.



«И вот, я сходил на фильм. Что я вам скажу… Сходите. Сходите посмотреть, в каком мире предстоит жить нашим детям», — предлагает Сергей Лямец.

«Все предыдущие Джокеры были скорее очаровательными гениями криминального мира. Джокер Хоакина Феникса — это маленький больной человек, который взял в руки пистолет, чтобы убить себя, но вместо этого решил убить Систему», — пишет Александр Рощин.

И еще немного о «Джокере».

Напомним, что ранее Хоакин Феникс в эксклюзивном интервью рассказал, как ему пришлось вживаться в роль Джокера.

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