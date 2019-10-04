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«Джокер» с Хоакином Фениксом: как на фильм отреагировали в Украине
В Украине стартовал показ нашумевшего фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом от режиссера Тодда Филлипса. Многие поклонники Феникса уже посмотрели фильм и поделились своими впечатлениями в соцсетях.
«ФАКТЫ» собрали для вас эти отзывы, чтобы вы могли решить — стоит смотреть «Джокера» или нет.
Украинские киноманы утверждают, что стоит. «„Джокер“ о***телен. Это тот самый страшный мэджык, ради которого вообще стоит покупать билеты в кино», — пишет журналистка Ирина Навольнева.
«Феникс — невозможный совершенно. Он электризует и заполняет собой все экранное пространство, хоть банки заряжай. Де Ниро, извини-подвинься», — продолжает она.
«И вот, я сходил на фильм. Что я вам скажу… Сходите. Сходите посмотреть, в каком мире предстоит жить нашим детям», — предлагает Сергей Лямец.
«Все предыдущие Джокеры были скорее очаровательными гениями криминального мира. Джокер Хоакина Феникса — это маленький больной человек, который взял в руки пистолет, чтобы убить себя, но вместо этого решил убить Систему», — пишет Александр Рощин.
И еще немного о «Джокере».
Напомним, что ранее Хоакин Феникс в эксклюзивном интервью рассказал, как ему пришлось вживаться в роль Джокера.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..