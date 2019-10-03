Ради роли Джокера мне пришлось за месяц сбросить 24 килограмма, — Хоакин Феникс

Интервью со звездой

В четверг, 3 октября, во всем мире, включая Украину, в прокат вышел американский фильм «Джокер». Картине в сентябре достался «Золотой лев» — главный приз Венецианского международного кинофестиваля. По оценкам многочисленных критиков, она будет выдвинута на соискание множества других кинонаград, включая премию «Оскар». Предрекают «Джокеру» и коммерческий успех, хотя фильм не относится к развлекательному жанру. Съемки обошлись в 55 миллионов долларов. По прогнозам, в первый уик-энд кассовые сборы в мировом прокате могут превысить 80 миллионов долларов. Шумиха вокруг фильма Тодда Филлипса огромная. Американские власти опасаются, что в день премьеры могут произойти различные провокации. Полиция в ряде городов заявила об усилении мер безопасности. Кинотеатры распространили официальные предупреждения, запрещающие поклонникам комиксов о Бэтмене приходить на сеансы в костюмах персонажей и гриме, что является старой традицией. Многие американцы и вовсе требуют запретить прокат «Джокера». Все это связано с трагедией, которая произошла 20 июля 2012 года в городе Аврора, штат Колорадо. В тот день в кинотеатре Century 16 демонстрировался фильм «Темный рыцарь возвращается» режиссера Кристофера Нолана. Это была заключительная часть трилогии о Бэтмене, которая стала культовой. Во время вечернего сеанса в зал зашел 24-летний Джеймс Холмс. Он был одет в форму бойца спецподразделения по борьбе с терроризмом SWAT, на нем были бронежилет и противогаз. Поначалу смотревшие фильм не обратили на него внимания, решив, что это аниматор, развлекавший посетителей кинотеатра. Холмс бросил дымовую шашку, а затем открыл по сидевшим в зале беспорядочный огонь из полуавтоматической винтовки AR-15. Сначала он расстреливал только первые ряды. Когда люди бросились в панике к выходам из зала, Джеймс стал стрелять в них. В какой-то момент у него заклинило винтовку, поскольку он использовал нестандартный магазин барабанного типа. Тогда он достал из сумки ружье Remington 870 12-го калибра и пистолет Glock 22 калибра .40 с увеличенным магазином на 40 патронов. Несколько пуль пробили стену и ранили зрителей в соседнем зале. Всего в результате стрельбы в кинотеатре погибли 12 человек. Еще 59 получили ранения, в том числе трехмесячный младенец, которого принесли с собой родители, очень хотевшие посмотреть новый фильм. Полиция прибыла на место через 90 секунд после первого звонка о бойне в кинотеатре. Стрелка удалось задержать. Когда Холмса попросили назвать свое имя, он ответил: «Называйте меня Джокером!» Присяжные признали Джеймса вменяемым. Его приговорили к пожизненному заключению. Трагедия в Авроре только добавила интереса к «Темному рыцарю». Фильм собрал в мировом прокате 1 миллиард 85 миллионов долларов. Теперь родственники погибших и выжившие в той бойне в кинотеатре требуют отказаться от показа «Джокера». Студия Warner Bros. сделала официальное заявление, в котором подчеркивается, что картина Тодда Филлипса никоим образом не пропагандирует насилие и оружие. Наоборот, фильм служит предупреждением, помогает разобраться в причинах, которые приводят к убийствам и другим тяжким преступлениям. Актеры, сыгравшие в «Джокере», стараются воздерживаться от обсуждения этих скандальных моментов. Главную роль в картине сыграл Хоакин Феникс. 28 октября ему исполняется 45 лет. Пока в его активе нет премии «Оскар», хотя он трижды номинировался на нее. Первая попытка была в 2001 году. Тогда Хоакин был выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии как лучший актер второго плана за роль в фильме «Гладиатор». Спустя пять лет его номинировали за главную роль в биографической драме «Перейти черту». Актер сыграл легендарного американского музыканта Джонни Кэша. Эта роль принесла ему «Золотой глобус». В 2013 году он мог получить «Оскар» за исполнение главной роли в драме «Мастер», но уступил тогда Дэниелу Дэй-Льюису, который блестяще сыграл Авраама Линкольна в фильме «Линкольн». О том, каково ему было играть Джокера после Джека Николсона и Хита Леджера, Феникс рассказал в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«На съемках я заносил в дневник язвительные шутки в адрес режиссера и его помощников»

— Хоакин, прежде всего позвольте поздравить вас с блестящей актерской работой.

— Спасибо большое.

— Вне всяких сомнений, роль Джокера потребовала от вас серьезных психологических и физических усилий.

— О да! Тяжелее всего было похудеть. Пришлось в очень сжатые сроки сбросить большой вес. Именно с этого я и начал подготовку к съемкам. Как выяснилось, такое резкое похудение влияет на психику (смеется). Просто сходишь с ума, скажу я вам.

— И сколько вы сбросили?

— За месяц 24 килограмма! Порой не мог читать сценарий — буквы плыли перед глазами. А во время наших долгих разговоров с Тоддом (режиссер «Джокера» Тодд Филлипс. — Ред.) я или засыпал, или был готов наброситься на него. Мы жутко спорили. Но, вынужден признать, в некоторых моментах он был абсолютно прав. Например, я рассказал ему, что прочитал интересную книгу о политических убийцах и тех, кто задумывал такие преступления, но не совершил их в силу различных причин. Мне казалось, что мой герой Артур Флек очень похож на этих людей. Тодд категорически возражал. Я думал, что он умничает, не хочет прислушаться к моему видению образа, навязывает свое мнение. Все это раздражало.

Но потом, во время работы на съемочной площадке, понял, что ошибался как раз я, а не он. Если бы мы пытались наделить Артура чертами реально существовавших людей, то резко ограничили бы свободу творчества. Он же выдуманный персонаж. И мне бы очень не хотелось, чтобы какой-нибудь психиатр увидел в Джокере типичные проявления любого из известных медицине психических отклонений. Тогда все стало бы слишком просто. Выпишите Артуру лекарства — и все в порядке.

Худоба Феникса в картине действительно поражает

— И как же вы нашли общий язык с Филлипсом?

— Научились слышать друг друга. Это важно не только на съемочной площадке, но и в жизни. Пусть это звучит банально, но все действительно так. На первой же репетиции Тодд предложил мне завести дневник. Я не понимал, зачем это нужно. И что мне туда записывать? Он высказал несколько пожеланий. Пару недель я следовал им без особого энтузиазма. Потом Тодд так вывел меня из себя, что я психанул и решил отказаться от его советов. И в этот момент словно что-то щелкнуло у меня в голове. Я понял, что буду писать в дневнике, — язвительные шутки в адрес режиссера и его помощников. И о чудо! Выплескивание на бумагу этих колкостей вдруг помогло мне. Понимаете, Артур — он же неудачник. Он пытался сделать карьеру комика, но публика его отвергла. Его шутки зрители не приняли. Их никто не желал слушать. Они становились все злее и извращеннее, но смеялся над ними только сам Артур.

«Когда я засмеялся, режиссер словно вжался в диван. Его реакция меня удовлетворила»

— Смех! Ваш смех в фильме пугает и завораживает одновременно. Как вы его придумали?

— Еще до того, как мне дали весь сценарий, Тодд заявил, что нам стоит поработать над смехом Джокера. Ему хотелось получить нечто особенное и запоминающееся. Я просмотрел кучу видео в поисках подсказок. Но это только усложнило задачу. Просто копировать чей-то смех было бы неправильно. Тогда я задумался над тем, что означает смех для Джокера? И решил, что так он выпускает из себя боль, которая живет внутри него постоянно. Поэтому смех должен преследовать зрителей, вызывать у них ощущение беспокойства, даже страха.

Поняв наконец, чего я хочу добиться, приступил к поиску. Процесс был мучительный и очень неприятный. Но я понимал, что именно в этом мне нельзя облажаться. Зрители не простят фальшь. Когда я решил, что готов, Тодд был первым, кто услышал этот смех. Я пригласил его к себе домой. Он уселся на диван, расположившись на нем как можно удобнее. И именно в тот момент, когда Тодд расслабился, я засмеялся. Его реакция меня удовлетворила. Он словно вжался в диван!

— Многие актеры мечтают сыграть Джокера. Это такая роль, которая может изменить всю карьеру. Некоторые ее сыграли: Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето. Вы использовали что-то из их опыта?

— Скажу так: наш фильм кардинально отличается от предыдущих, где фигурирует Джокер. Поэтому творческие находки моих уважаемых коллег меня не интересовали. Я не смотрел ни одной картины с Джокером, готовясь к съемкам. Это только усложнило бы или вовсе провалило бы дело. Необходимо было показать собственного Джокера, уникального. Вот это самое важное.

Новый фильм кардинально отличается от предыдущих, где фигурирует Джокер

— Говорят, над этой ролью висит некое проклятие. Возможно, это связано со смертью Хита Леджера. А вы не боялись соглашаться играть Джокера?

— Я мечтал об этом! Серьезно. Впервые задумался над такой возможностью в 2014 году. И согласился сразу, как только Тодд предложил мне сниматься. Получил огромное наслаждение от этой работы. Знаете, таких ролей очень мало. Джокер — культовый персонаж в современной культуре. Играешь словно две разные роли. Лично мне больше нравится Джокер, чем Артур.

— Почему?

— Артур весь напряжен, зажат, подавлен. Его душа изранена. Он всего боится, испытывает постоянный дискомфорт. Он даже двигается так. Играть Артура мне не нравилось. Другое дело — Джокер! Полная свобода действий! Как актер можешь творить на площадке что угодно. Мы снимали фильм на протяжении семи недель. Пять дней подряд — сцены с Джокером.

Потом еще пять дней подряд — сцены с Артуром. И мне после Джокера очень не хотелось переключаться. Внутренне я боролся с Артуром.

— Говоря о том или ином персонаже, часто используют для сравнения понятие палитры. Какой цвет вы бы выбрали для Артура? Серый?

— Думаю, нет. Он таким кажется на первый взгляд. Безусловно, это не Джокер с его буйством красок. Но назвать Артура серым — ошибка. Он тоже очень богат оттенками. Обычно актер знает, кого играет, — героя или злодея. Соответственно выбирается и палитра красок. В «Джокере» все иначе. Признаюсь, мне было очень интересно каждый день открывать в своем персонаже что-то новое. И Тодд всячески меня поддерживал и поощрял в этом.

— Мне кажется, было бы странно, если бы режиссер пресекал творческие поиски актера…

— Вот тут вы снова ошибаетесь. Многие режиссеры не позволяют на площадке отсебятину. Они дают актерам жесткие указания. Нам остается играть то, что хочет увидеть в итоге режиссер. Он — повелитель! Всякие импровизации не нравятся продюсерам. Любой простой, малейшая задержка графика съемок воспринимаются ими как государственная измена. Работа над «Джокером» в этом смысле была сплошным удовольствием. Порой мы с Тоддом сидели прямо на площадке и не приступали к съемкам, потому что проговаривали буквально по секундам сцену. И все терпеливо ждали нас. Бывало и по-другому. Снимаем несколько часов. Вдруг Тодд и я смотрим друг на друга и одновременно понимаем, что вся сцена никуда не годится! Он останавливает съемку. А это означает, что целый день насмарку. Но эти мучения того стоили.

— Хоакин, говорят, что ваши партнеры по «Джокеру» на вас не раз обижались…

— За что, простите?

— Рассказывают, что вы не раз вдруг молча, ничего не объясняя, уходили со съемочной площадки прямо посреди сцены. Все были уверены, что таким образом вы выражаете свое недовольство игрой других актеров. Это правда?

— Правда то, что я действительно уходил. Но дело было вовсе не в моем недовольстве партнерами. Недоволен был я только самим собой. А еще бывали моменты, когда внутреннее напряжение становилось невыносимым. И мне просто необходимо было время, чтобы восстановить силы. Вот это правда. Кстати, единственный, кто прекрасно меня понимал в такие дни, — Роберт де Ниро. Уж он-то знает, что такое полное перевоплощение для актера.

— Как быстро вы выходили из образа?

— А я из него не выходил! Не умею делать это по щелчку. Оставался Артуром или Джокером, когда возвращался домой. Старался как можно меньше общаться с другими людьми, которые не были связаны со съемками. Мне хотелось постоянно обсуждать с кем-то то, что мы делаем. Одного Тодда было недостаточно. Джокер стал на семь недель моим миром.

«Я старался как можно меньше общаться с другими людьми, которые не были связаны со съемками», — признается Хоакин Феникс. Фото Getty Images

— Но это же очень тяжело эмоционально!

— Я именно так люблю работать. Знаете, если сравнивать это, например, с футболом, то вижу себя игроком, получившим мяч. Ты должен либо взять игру на себя, либо точно и быстро отдать пас. Но ты же остаешься на поле даже после того, как передал мяч партнеру, разве нет? И обязан быть готов в любую секунду снова получить мяч. Нужно быть заряженным на игру полностью. Никаких поблажек.

— Признайтесь, вы разобрались в своем герое?

— Думаю, мне это удалось. Но я не собираюсь навязывать зрителям свое мнение. Это неправильно. Уверен, что в каждом персонаже должна оставаться некая тайна. Лично для меня это всегда интереснее. Не люблю, когда в фильме раскрываются все карты. Могу сказать также, что обожаю, когда твой герой совершенно меняется к концу съемок. Ты начинаешь играть его, исходя из одних представлений, а завершаешь, узнав этот характер гораздо глубже и полнее.

— Вы бы согласились снова сыграть Джокера?

— Провоцируете, да? Уверен, продолжения у нашего фильма не будет. Он не превратится в новую киносерию о героях комиксов. И неважно, пойдут на него зрители или он провалится в прокате. Мне и раньше предлагали играть в фильмах про супергероев. Всегда отвечал отказом. Для меня эти картины слишком громкие.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с культовым испанским режиссером Педро Альмодоваром и знаменитым актером Антонио Бандерасом, рассказавших о работе над картиной «Боль и слава».

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jenny Davis/The Interview People)

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