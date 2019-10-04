Дело об убийстве байкера в Киеве: подозреваемого отправили из психушки в СИЗО

Происшествия

В пятницу, 4 октября, Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры № 2 и изменил меру пресечения мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве байкера, с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражей в следственном изоляторе (СИЗО).

Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

При этом правоохранители уточняют, что этот мужчина подозревается в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в мае 2017 года. По решению суда и на основании судебно-психиатрической экспертизы он почти 2 года он находился в психиатрическом учреждении в Глевахе Киевской области.

Однако, как установлено органами прокуратуры, находясь в больнице, подозреваемый неоднократно самовольно оставлял медицинское учреждение и во время очередного побега, который имел место 14.05.2019, был задержан в одном из торговых центров Васильковского района Киевской области.

В связи с этим, прокуратурой было инициировано проведение еще одной судебно-психиатрической экспертизы, результаты которой показали, что в настоящее время подозреваемый никакими психическим заболеванием не страдает.

После получения результатов судебно-психиатрической экспертизы, прокуратура подала в суд ходатайство с просьбой изменить подозреваемому меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражу, прекратить применять к нему принудительное лечение и направить материалы уголовного производства в прокуратуру для составления обвинительного акта.

«По результатам заседания ходатайство прокурора удовлетворено полностью», — говорится в сообщении.

Напомним, что нашумевшее убийство байкера произошло 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе. Юрий Калиниченко ехал на мотоцикле, а убийца — на пассажирском сиденье желтого «Сеата» (за рулем, как выяснилось позже, находилась его сожительница). На перекрестке «Сеат» впритык подъехал к мотоциклу, и пассажир автомобиля открыл стрельбу. Мотоциклист Юрий Калиниченко скончался от полученных ранений. Что стало причиной убийства, не понятно до сих пор. В тот день убийца видел Юрия Калиниченко впервые в жизни. Следствие не исключает, что все началось с конфликта на дороге. Преступник внятных показаний так и не дал. С места убийства он скрылся. Объявился только через два дня, когда о нем уже написали СМИ. Вину он не отрицал. Но в материалах дела неожиданно появились результаты психиатрической экспертизы обвиняемого, где было сказано, что судить его нельзя. Дескать, находясь в СИЗО, преступник «впал в депрессию и нуждается в длительном лечении в специальном учреждении». На основании этой экспертизы убийцу Юрия Калиниченко отправили в психоневрологическую больницу в Глевахе.

Позже, как писали «ФАКТЫ», о том, как убийца на самом деле «лечил депрессию», стало известно в мае 2019 года, когда его задержали в кинотеатре.

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