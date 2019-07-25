Врачей, которые помогли убийце киевского байкера сбежать из «психушки», будут судить

Происшествия

Двух медработников Глевахской психоневрогологической больницы, которые помогли сбежать из медучреждения убийце киевского байкера, привлекут к уголовной ответственности. В прокуратуре Киева «ФАКТАМ» сообщили, что врачу-психиатру и исполняющей обязанности старшей медсестры сообщили о подозрении в уголовном производстве по двум статьям: «Пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения» и «Умышленное неисполнение постановлений суда, что нанесло существенный вред государственным и общественным интересам».

Более того, выяснилось, что за два года врач-психиатр и и.о. старшей медсестры помогали подозреваемому в убийстве байкера уходить из больницы 11 раз! Благодаря медикам бывший чемпион мира по борьбе сумо, которого судят за убийство, свободно покидал больницу закрытого режима, гулял по городу, ездил на Lexus LX своей сожительницы, встречался с друзьями и ходил в кино. В кинотеатре в мае 2019 года его и задержали (момент задержания на фото в заголовке).

А нашумевшее убийство байкера, как писали «ФАКТЫ», произошло 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе. Юрий Калиниченко ехал на мотоцикле, а убийца — на пассажирском сиденье желтого «Сеата» (за рулем, как выяснилось позже, находилась его сожительница). На перекрестке «Сеат» впритык подъехал к мотоциклу, и пассажир автомобиля открыл стрельбу. Мотоциклист Юрий Калиниченко скончался от полученных ранений. Что стало причиной убийства, не понятно до сих пор. В тот день убийца видел Юрия Калиниченко впервые в жизни. Следствие не исключает, что все началось с конфликта на дороге. Преступник внятных показаний так и не дал. С места убийства он скрылся. Объявился только через два дня, когда о нем уже написали СМИ.

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Вину он не отрицал. Но в материалах дела неожиданно появились результаты психиатрической экспертизы обвиняемого, где было сказано, что судить его нельзя. Дескать, находясь в СИЗО, преступник «впал в депрессию и нуждается в длительном лечении в специальном учреждении». На основании этой экспертизы убийцу Юрия Калиниченко отправили в психоневрологическую больницу в Глевахе.

Как он на самом деле «лечил депрессию», стало известно в мае 2019 года, когда его задержали в кинотеатре.

- Его задержание было не случайным, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — О систематических побегах подозреваемого нам стало известно из оперативных источников. На сегодня следствием задокументировано 11 (!) эпизодов, когда он самовольно покидал специализированное медучреждение, а возвращался туда только на ночь. С февраля по май 2019 года ему удавалось это делать при содействии врача-психиатра и и.о. старшей медсестры.

Что не менее интересно — в палате у подозреваемого нашли наркотики!

- В ходе обыска в палате подозреваемого обнаружили алкоголь, наркотические вещества и мобильные телефоны, — говорит Надежда Максимец. — В результате медработникам объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса, а самому беглецу — по трем. Это «Побег из специализированного медучреждения», «Подстрекание к умышленному неисполнению постановлений суда» и «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». По ходатайству прокуратуры подозреваемый прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он является осудным, и не нуждается в лечении.

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Эта экспертиза, как объяснила «ФАКТАМ» Надежда Максимец, проводилась в рамках уголовного производства о побеге подозреваемого из больницы. Теперь аналогичную экспертизу необходимо провести в деле об убийстве байкера. Как только она будет проведена, прокуратура сможет ходатайствовать об изменении подозреваемому меры пресечения и просить суд поместить его в СИЗО. А пока что он остается в Глевахской больнице, но, как сказали в прокуратуре, переведен в другое отделение под усиленный контроль.

Погибший Юрий Калиниченко

Вдова байкера Юрия Калиниченко Наталья рассказала, что дело об убийстве ее мужа все еще слушается в суде.

- Мы ждем, когда убийце проведут судебно-психиатрическую экспертизу, — сообщила «ФАКТАМ» Наталья. — Результаты баллистической экспертизы уже готовы. Дело тянется уже два года, и все это время человек, который просто так убил моего мужа, пытается избежать наказания. Под предлогом мнимой депрессии попадает в специализированную больницу, из которой уходит, когда захочет. Находясь там, употребляет алкоголь и наркотики… Мы будем настаивать, чтобы к ответственности привлекли и его сожительницу. В момент, когда этот человек убил Юру, за рулем «Сеата» была именно она. И она специально маневрировала таким образом, чтобы помочь преступнику совершить убийство. На записях камер видеонаблюдения видно: «Сеат» ехал параллельно с мотоциклом, потом подъехал впритык. После того как спортсмен совершил убийство, его сожительница сделала все для того, чтобы помочь ему скрыться. Муж истекал кровью, а она уехала вместе с убийцей. За оставление человека в опасности тоже предусмотрена уголовная ответственность. А сейчас именно она забирала убийцу, когда он сбегал из больницы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о весьма сомнительной биографии убийцы. Судя по публикациям СМИ, убийца байкера в 2013 году принимал активное участие в рейдерском захвате предприятия «Агрофирма Корнацких» в Первомайском районе Николаевской области. Тогда мужчины крепкого телосложения (среди которых был и этот спортсмен) использовали травматическое и помповое оружие. А за несколько лет до убийства байкера подозреваемый был замешан в неприятной истории в одном из столичных супермаркетов. Его сожительница поскандалила с охранниками, после чего спортсмен приехал в супермаркет с пистолетом. Он открыл стрельбу, но, к счастью, ни в кого не попал.

Также «ФАКТЫ» сообщали, как в Киеве мужчине выстрелили в голову за замечание.

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