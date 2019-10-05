«Счастлива без рук»: женщина, которой муж-садист отрубил кисти, выходит замуж

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Жительница города Серпухов под Москвой Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж в приступе ревности отрубил кисти рук, готова вновь связать себя узами брака. Имя нового избранника девушка предпочитает не афишировать, передает КП.

О переменах в личной жизни Маргарита Грачева рассказала в книге «Счастлива без рук», которую написала в соавторстве со своей мамой, журналисткой Инной Шейкиной.

26-летняя Грачева сразу же оговорилась, что карьера профессионального писателя её не интересует. Девушка просто хотела откровенно рассказать людям о своих переживаниях, а также привлечь внимание к теме домашнего насилия.

«Мне часто пишут женщины, которые пережили бытовое насилие, или люди, которые лишились рук, ног и пытаются найти в себе силы, чтобы не сломаться. Я готова помогать советами», — заявила Грачева.

В одной из последних глав Рита пишет, что в ее жизни появился некий Мистер Икс. Девушка уже познакомила своего избранника с мамой, но его имя раскрывать не стала.

«Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», — пояснила Грачева.

Кроме того, уже после травмы Грачева приняла участие в откровенной фотосессии, чтобы доказать, что свою сексуальность не утратила. И выложила снимки на своей странице в Instagram.

В подписи к фото она отметила, что после жуткой истории с экс-супругом признала свою непривлекательность, но потом научилась «принимать себя такой».

Издание напоминает, что трагедия произошла в декабре 2017 года. Находясь в состоянии аффекта, Дмитрий Грачев отвез жену в лес и отрубил ей кисти, после чего сам же доставил её в больницу. Одну руку удалось спасти, а вместо второй установили современный бионический протез.

Суд приговорил теперь уже бывшего мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима. Сейчас Рита одна растит двоих мальчиков и мечтает родить дочь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посетителю парижского ресторана отрубили руки и сняли скальп.

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