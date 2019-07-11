Мир

В России вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ: огонь виден за много километров (видео)

Под Москвой горит Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная», пожар на которой виден из многих районов столицы России. Ранее пожар охватил полигон с боеприпасами в российском Воронеже.

Как сообщает «МЭШ», пламя бушует в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе. К месту ЧП стянуты силы МЧС, подмосковное ГУМЧС проверяет информацию о горении факела высотой 50 метров. Хотя, судя по видео, это может быть вполне достоверной информацией.

Экстренные службы сообщают, что причиной серьезного пожара могло стать возгорание на заправке на территории ТЭЦ. Известно, что ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции 1060 МВт. Основное топливо, используемое на станции, — природный газ. В сети активно появляются различные видео пожара.

Позже подтвердилась информация о том, что пожар произошел на станции высокого давления. Спасатели предупредили об угрозе распространения огня, в том числе на строящееся здание общежития. К месту ЧП выехали дополнительные силы МЧС из Москвы

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за пожара на глубоководном аппарате АС-12 «Лошарик» погибли 14 российских моряков, в том числе, семь капитанов первого ранга.

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