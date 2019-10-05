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Соблазнительная учительница: педагогу пришлось уволиться из школы из-за сходства с порноактрисой

3:25 5 октября 2019 53
Учительница
Инф. «ФАКТОВ»

В России в городе Кемерово преподавательницу одного из техникумов перепутали с порноактрисой, из-за чего она была вынуждена уволиться. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Сообщается, что сходство с героиней фильмов для взрослых обнаружили ученики колледжа и сначала показали эти ролики самой учительнице. Женщина заявила, что это просто очень похожий на нее человек. Тогда подростки заявили о готовности поверить в это за денежную компенсацию.

Преподавательница отказалась платить ученикам и те разослали видео в городских чатах и пабликах. Некоторые пользователи потребовали, чтобы женщину уволили из техникума.

Другие заявили, что учитель в свободное от работы время может делать то, что ему хочется, однако выставлять это в общий доступ крайне неэтично.

В итоге кемеровчанка вынуждена была написать заявление об уходе, которое руководство колледжа с радостью подписало.

Отмечается, что Департамент образования пока никак не прокомментировал ситуацию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском городе Барнауле 38-летняя учительница пострадала за безобидное фото в социальной сети. Преподаватель выложила снимок, где она в вечернем платье сидит на турнике в мороз — Татьяна Кувшинникова увлекается моржеванием, а снимок сделан в декабре во время мероприятия Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

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