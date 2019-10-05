Просил почесать спинку и заставлял гладить: Роберт де Ниро попал в громкий скандал

Мир

76-летний голливудский актер Роберт Де Ниро борется в суде со своей бывшей помощницей Грэм Чейз Робинсон. Оба участника конфликта подали иски друг против друга, пишет BBC.

В сеть попали новые подробности дела. Согласно документам, оказавшимся в руках журналистов, Робинсон стала помощницей актера в 2008 году. По ее словам, босс все время «подвергал ее бестактному физическому контакту, неуместно шутил в ее адрес, заставлял выполнять сугубо женскую работу, такую как убирать белье, гладить, пылесосить».

Причем, по словам истицы, за работу актер платил ей меньше, чем помощникам-мужчинам. Она также отметила, что де Ниро отказывался платить за сверхурочную работу.

«Бестактный физический контакт» привел к тому, что он просил меня «почесать спину, застегнуть рубашку, починить воротник, завязать галстук и подтолкнуть его, чтобы он проснулся», — заявила Робинсон.

В жалобе она уточнила, что когда заговорила с де Ниро о своем желании покинуть эту работу, актер начал угрожать, что испортит ей репутацию. Робинсон все же уволилась в апреле 2019 года

Также Грэм Чейз Робинсон вспомнила, как актер бездействовал, когда его друг шлепнул ее по ягодице.

Свой иск бывшая помощница Роберта Де Ниро подала в суд встречный иск, после того как он обвинил ее в растрате. В августе актер подал против нее исковое заявление. По утверждению Де Ниро, Робинсон посмотрела 55 эпизодов «Друзей» (Friends) за четыре рабочих дня, а также использовала служебную кредитную карту для заказа деликатесов себе на обед.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Роберт Де Ниро расстался со своей женой Грейс Хайтауэр после двадцати лет брака.

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