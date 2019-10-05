- 05:06 Хороший знак? Дочь больной Анастасии Заворотнюк снова появилась в сети после длительной паузы
- 04:18 Просил почесать спинку и заставлял гладить: Роберт де Ниро попал в громкий скандал
- 04:03 Фальшивый Брэд Питт убил бывшую подругу-продюсера и закопал ее во дворе дома
- 03:25 Соблазнительная учительница: педагогу пришлось уволиться из школы из-за сходства с порноактрисой
- 02:50 Пот, вибрации и тромбон: названы 11 необычных вещей, которые возбуждают парней
- 02:25 Пока еще доступна: соблазнительная Ратаковски заинтриговала фанаток новым откровенным купальником
- 01:57 «Счастлива без рук»: женщина, которой муж-садист отрубил кисти, выходит замуж
- 01:20 Муж больной раком Заворотнюк решился на рискованный шаг
- 00:55 Докажи, а не то депортируют: украинцам усложнили получение убежища в Италии
- 00:14 Умерла звезда сериалов «Династия» и «Джулия»
- 04.10 23:54 Дело об убийстве байкера в Киеве: подозреваемого отправили из психушки в СИЗО
- 04.10 23:26 «Сам потащу покрышки под Банковую»: Сенцов высказался о «формуле Штайнмайера»
Просил почесать спинку и заставлял гладить: Роберт де Ниро попал в громкий скандал
76-летний голливудский актер Роберт Де Ниро борется в суде со своей бывшей помощницей Грэм Чейз Робинсон. Оба участника конфликта подали иски друг против друга, пишет BBC.
В сеть попали новые подробности дела. Согласно документам, оказавшимся в руках журналистов, Робинсон стала помощницей актера в 2008 году. По ее словам, босс все время «подвергал ее бестактному физическому контакту, неуместно шутил в ее адрес, заставлял выполнять сугубо женскую работу, такую как убирать белье, гладить, пылесосить».
Причем, по словам истицы, за работу актер платил ей меньше, чем помощникам-мужчинам. Она также отметила, что де Ниро отказывался платить за сверхурочную работу.
«Бестактный физический контакт» привел к тому, что он просил меня «почесать спину, застегнуть рубашку, починить воротник, завязать галстук и подтолкнуть его, чтобы он проснулся», — заявила Робинсон.
В жалобе она уточнила, что когда заговорила с де Ниро о своем желании покинуть эту работу, актер начал угрожать, что испортит ей репутацию. Робинсон все же уволилась в апреле 2019 года
Также Грэм Чейз Робинсон вспомнила, как актер бездействовал, когда его друг шлепнул ее по ягодице.
Свой иск бывшая помощница Роберта Де Ниро подала в суд встречный иск, после того как он обвинил ее в растрате. В августе актер подал против нее исковое заявление. По утверждению Де Ниро, Робинсон посмотрела 55 эпизодов «Друзей» (Friends) за четыре рабочих дня, а также использовала служебную кредитную карту для заказа деликатесов себе на обед.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Роберт Де Ниро расстался со своей женой Грейс Хайтауэр после двадцати лет брака.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..