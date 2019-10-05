В США за полтора месяца смертность среди курильщиков электронных сигарет выросла в 18 раз

Мир

В четверг, 3 октября, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что в стране число умерших от заболевания, связанного с курением электронных сигарет, достигло уже 18 человек. Смертельно опасная болезнь выявлена у 1 080 американских граждан. Причем 80% из них — это молодые люди не старше 35 лет.

Руководитель CDC Роберт Редфилд привел и другую статистику. Средний возраст умерших от вейпинга — вдыхания водяного пара с ароматическими добавками — составляет 50 лет. Самому молодому курильщику было 27 лет, самому пожилому — 71 год. Болезнь выявлена на территории 15 американских штатов. Около 70% заболевших — мужчины.

«Эти цифры крайне тревожны. К сожалению, это может быть лишь вершиной айсберга», — подчеркнул Редфилд. При этом причины заболевания легких до сих пор окончательно не выяснены. Очевидно только то, что всех пациентов, включая случаи с летальным исходом, объединяет увлечение вейпингом.

До сих пор электронные сигареты считались менее опасными, так как курильщики не подвергаются воздействию почти 7 000 химических веществ, которые присутствуют в обычных сигаретах. Однако на данный момент установлено, что жидкости для электронных сигарет содержат никотин и следы различных металлов — либо от угля для нагревания, либо от других компонентов устройства. Кроме того, в них добавляют разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром тщательно не изучено.

Вейпинг между тем становится все более популярным. Например, в 2018 году в США им увлекались 3,6 миллиона школьников. Это на полтора миллиона больше, чем в 2017 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о первом смертельном случае среди любителей вейпинга в мире. Он был зафиксирован в конце августа. Менее чем за полтора месяца число умерших увеличилось в 18 раз. Австралийские ученые пришли к выводу, что электронные сигареты разрушают клетки легких и вызывают аллергию.

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