В Украине ударят сильные заморозки: названы даты

Происшествия

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредили о возможности сильных заморозков 7−9 октября. Напомним, 5 октября в Карпатах ожидается мокрый снег.

В северных, западных и центральных областях в ночное время ожидается до минус 5 градусов ниже нуля (в воздухе), а 7 октября заморозки возможны и на поверхности грунта — до минус 6 градусов.

В Киеве 7−9 октября температура воздуха может снизиться до минус трех градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что после дождей 5 и 6 октября Украину ждет холодный понедельник. Тем не менее уже в середине октября Украину ждет второе «бабье лето».



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