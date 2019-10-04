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- 13:00 Возможен даже снег: синоптик предупредила о похолодании
Возможен даже снег: синоптик предупредила о похолодании
После дождей 5 и 6 октября Украину ждет холодный понедельник. 7 октября в северных и западных областях осадки могут сопровождаться мокрым снегом. Октябрь пробует «примерить» на себя типичную ноябрьскую погоду. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
Ночные заморозки возможны уже на выходных. Днем ожидается +7…12 градусов. С 6 октября холодный воздух доберется и до южных и юго-восточных регионов. Там ожидается снижение дневных температур сразу на 5−10 градусов.
В Киеве 7 октября будет особенно холодно, ночью ожидаются небольшие морозы, днем +5…8 градусов.
Напомним, народные синоптики прогнозируют, что несмотря на похолодание, Украину еще ждет второе «бабье лето» в середине октября. Пока же необходимо подготовиться к затяжным дождям и ночным заморозкам. Подробно об этом в материале «ФАКТОВ» «Похолодание и обильные осадки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время».
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