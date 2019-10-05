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На Волыни подросток зарезал женщину: выяснились шокирующие детали трагедии
В Ковеле на Волыни выяснились страшные подробности резни, которую 14-летний подросток устроил в доме своих соседей. По словам выжившей 16-летней девочки, поздно вечером 3 октября семья услышала шум в летней кухне. Когда вышли туда, увидели своего соседа с ножами в руках, говорится в сюжете ТСН.
Парень тут же бросился на хозяев и нанес смертельный удар в сердце 41-летней матери семейства. Она погибла еще до приезда медиков.
Ее муж сейчас в реанимации с резаными ранами, а его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Полицию вызвала девочка, которая тоже была ранена, однако смогла добраться до телефона.
В настоящее время напавший на семью задержан, однако о мотивах своего поступка молчит.
Местные жители находятся в шоке от случившегося, ведь до этого парень ни в чем предосудительном замечен не был. Также говорят, что конфликтов с подростком у семьи не было.
«ФАКТЫ» писали, как этим летом в Ульяновской области РФ подросток убил пятерых членов своей семьи и затем совершил самоубийство.
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