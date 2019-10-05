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Аброськин возглавил вуз в Одессе
Ректором Одесского государственного университета внутренних дел назначен Вячеслав Аброськин, который до недавнего времени занимал должность первого заместителя главы Национальной полиции Украины — начальника криминальной полиции. Об этом говорится в сообщении МВД.
Представил нового руководителя вуза первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
Аброськин поблагодарил руководство министерства за доверие, заметив, что Одесский государственный университет внутренних дел является ведущим учреждением высшего образования системы Министерства внутренних дел с многолетней историей.
О своем назначении Аброськин также проинформировал в Facebook.
«26 лет на службе у меня было два профессиональных праздника — День милиции, впоследствии полиции и День уголовного розыска. С сегодняшнего дня добавился еще один — День учителя», — написал он.
Недавно «ФАКТЫ» взяли интервью у Аброськина, в котором он прокомментировал ветирование закона о химической кастрации педофилов: Раскрывая убийство, нашли десятки педофилов — адвокатов, прокуроров, депутатов — Аброськин.
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