Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора, — Наливайченко

Украина

Председатель энергетического парламентского комитета Андрей Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России, что сделает Украину энергетически зависимой. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат Украины Валентин Наливайченко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Наливайченко сообщил, что по инициативе Андрея Геруса в конце сентября в законодательство была внесена поправка, которая позволила импорт электроэнергии из России, который начался уже с 1 октября.

«Предупреждаю по восстановлению бизнеса, энергетического бизнеса со страной-агрессором. С 1 октября, уважаемые телезрители, уважаемые граждане Украины, нам уже в новой Раде депутат, возглавляющий энергетический комитет, ничего другого не додумался предложить, как сам тайком восстановил, вдумайтесь, импорт электричества, которое, кстати, с ноября 2015 не экспортировалось в страну, откуда вы думаете? — из Российской Федерации», — возмутился Наливайченко.

Также он обратил внимание на недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором, и заметил, что импорт электроэнергии делает Украину энергетически зависимой от Кремля.

«Вот я сейчас как парламентарий уже встречаюсь с американскими партнерами … Они прямой речью спрашивают: как так могло случиться, что с российской компанией, которую возглавляет Сечин, гражданин России, который находится под американскими санкциями как раз за агрессию против нас с вами, восстанавливает бизнес Андрей Герус, депутат этой Верховной Рады? Как это может быть?», — сказал Наливайченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал справку, которая позволила закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. А народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии.

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