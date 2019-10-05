- 11:30 В Киеве убрали баннеры, закрывавшие памятник Щорсу: в сети волна возмущений
- 11:28 Юрий Назаров предложил привлекать IT-специалистов для решения проблем с пробками и парковками в Киеве
- 11:17 Стало известно, кто может занять должность Волкера
- 11:16 Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн бой за титул чемпиона мира
- 11:15 Петросян проник в квартиру Степаненко и посмотрел, что у бывшей под кофтой
- 11:10 Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора, — Наливайченко
- 10:48 Бывшего тренера Усика и Кличко жестоко избили
- 10:44 ДТП с кортежем Зеленского под Запорожьем: стало известно, как наказали виновных
- 10:25 УЕФА оштрафовал победителя Лиги чемпионов
- 10:24 Аброськин возглавил вуз в Одессе
- 09:59 На Волыни подросток зарезал женщину: выяснились шокирующие детали трагедии
- 09:42 Беринчик – Морено: где смотреть чемпионский бой
Герус пролоббировал импорт электроэнергии из страны-агрессора, — Наливайченко
Председатель энергетического парламентского комитета Андрей Герус пролоббировал импорт электроэнергии из России, что сделает Украину энергетически зависимой. Об этом заявил экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат Украины Валентин Наливайченко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Наливайченко сообщил, что по инициативе Андрея Геруса в конце сентября в законодательство была внесена поправка, которая позволила импорт электроэнергии из России, который начался уже с 1 октября.
«Предупреждаю по восстановлению бизнеса, энергетического бизнеса со страной-агрессором. С 1 октября, уважаемые телезрители, уважаемые граждане Украины, нам уже в новой Раде депутат, возглавляющий энергетический комитет, ничего другого не додумался предложить, как сам тайком восстановил, вдумайтесь, импорт электричества, которое, кстати, с ноября 2015 не экспортировалось в страну, откуда вы думаете? — из Российской Федерации», — возмутился Наливайченко.
Также он обратил внимание на недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором, и заметил, что импорт электроэнергии делает Украину энергетически зависимой от Кремля.
«Вот я сейчас как парламентарий уже встречаюсь с американскими партнерами … Они прямой речью спрашивают: как так могло случиться, что с российской компанией, которую возглавляет Сечин, гражданин России, который находится под американскими санкциями как раз за агрессию против нас с вами, восстанавливает бизнес Андрей Герус, депутат этой Верховной Рады? Как это может быть?», — сказал Наливайченко.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал справку, которая позволила закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
Ряд энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть. А народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..