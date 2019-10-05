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В Киеве убрали баннеры, закрывавшие памятник Щорсу: в сети волна возмущений
В Киеве неизвестные сорвали баннеры волонтеров команды «Повернись живим», которыми в апреле закрыли памятник Щорсу на бульваре Тарасе Шевченко.
По свидетельству волонтеров, ЧП произошло в ночь на пятницу, 4 октября.
Свидетели, оказавшиеся в момент «демонтажа» у памятника, утверждают, что его осуществляли люди без светоотражающих жилетов, по которым можно было бы опознать сотрудников коммунальных служб.
В отделе Киевской городской администрации, который санкционировал размещение баннеров, об их ликвидации ничего не знали.
«Мы обеспокоены этим событием. Искренне надеемся, что найдем тех, кто сорвал наши баннеры с просьбой помочь украинскому войску. Найдем и спросим, чем столице помешали благотворительные плакаты», — сообщили волонтеры в Facebook.
В сети решили, что без «охранных» баннеров памятник Щорсу точно снесут.
«Скоро его (памятник. Ред.) настигнет судьба предшественника с Бессарабки», — написала Наталья Нагорная.
«Значит, в воскресенье с Майдана люди пойдут и уберут этот, без сомнения, красивый памятник, без сомнения недостойному палачу», — поделился прогнозом Дмитрий Чухаленко.
«Может в ЭТО случайно ударит разрушительная молния?!», — задался вопросом Владимир Ефимов.
Напомним, памятник Щорсу пытались снести в июне 2016 года.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..