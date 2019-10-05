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В России нашли уникальный «алмаз-матрешку» (фото, видео)
Российская компания «Алроса» добыла в Якутии уникальный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Полагают, что это первый подобный драгоценный камень в истории. Его назвали «алмазом- матрешкой» -- из-за сходства с известной куклой, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера.
«Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости», — сказал замдиректора компании Олег Ковальчук в интервью «Интерфакс». Предполагают, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.
Возраст алмаза может превышать 800 миллионов лет. Вес «внешнего» алмаза составляет 0,62 карат. А внутреннего — 0,02 карата.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что американский учитель в отпуске нашел алмаз весом 2,12 карата во время прогулки в национальном парке.
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