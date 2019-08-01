Учитель в отпуске нашел алмаз весом 2,12 карата во время прогулки в национальном парке (фото)

Мир

36-летний учитель из американского штата Небраска Джош Лэник во время своего отпуска отправился вместе с семьей в национальный парк «Кратер алмазов» в Арканзасе. Этот природный парк — единственное место в мире, где каждый может попытать счастья и поискать алмазы, а в случае удачи безоговорочно оставить камень себе, как бы велика ни была его стоимость.

Как сообщает CNN, во время прогулки Джош подобрал гладкий поблескивающий камешек цвета коньяка. «Было совершенно очевидно, что он отличается от других», — рассказывает Лэник. На обратном пути мужчина показал свою находку местному эксперту, и тот подтвердил, что это алмаз. Причем самый крупный из найденных в «Кратере алмазов» в 2019 году. Вес камня, который получил название «Алмаз семьи Лэник» составил 2,12 карата.

Стоимость его пока неизвестна. Коричневые алмазы ценятся дешевле прозрачных. Тем не менее он может быть оценен в тысячи долларов. Один из учеников, узнав о находке из новостей, написал своему учителю: «Теперь вы собираетесь уйти в отставку?».

Джош сказал, что не намерен продавать камень. Он хочет вправить его в кольцо, которое подарит жене, а потом семейная драгоценность перейдет к его сыновьям, которым сейчас шесть и восемь лет.

«Кратер алмазов» известен как месторождение драгоценных камней еще с 1906 года. В 1972 году на этой территории был создан государственный парк, который открыт для посетителей. Всего в «Кратере алмазов» с 1906 года уже были найдены около 75 тысяч драгоценных камней.

Самый крупный алмаз из когда-либо обнаруженных на территории этого парка — «Дядя Сэм», весом 40,23 карата — был найден в 1924 году. Он также является крупнейшим алмазом, обнаруженным в США.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Американский школьник нашел алмаз весом 7,44 карата.

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