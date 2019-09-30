6 октября 2019

Пребывание на славной швейцарской земле снова подвигло меня к тому, чтобы рассказать вам, друзья мои, ещё одну историю, связанную со знаменитыми швейцарскими именами. Сегодня речь пойдёт о ювелире и часовщике Иоганне Якобе Швеппе, родившемся в Женеве и всю свою сознательную жизнь мечтавшем создать безалкогольное шампанское. Ну, вот было у него такое необычное увлечение.

И, следует заметить, что ему удалось-таки свою мечту осуществить. Правда, почти. Более 20 лет совершенствуя промышленную установку для изготовления минеральной воды, искусственно насыщенной углекислым газом, Якоб Швепп сумел в 1783 году запатентовать в Швейцарии газировку как… лечебное средство и начать продавать её сначала в своей стране, а затем и в Англии. Причём, именно сегодняшний день, 6 октября 1790 года, считается днём рождения знаменитой газированной воды, быстро завоевавшей мировое признание.

Произошло это с лёгкой руки английского короля Вильгельма IV, которому газировка настолько пришлась по вкусу, что он даровал Якобу Швеппу и его бизнес-партнёрам по компании J. Schweppes and Co особую привилегию быть поставщиками газированных напитков к королевскому двору. Эта привилегия, кстати, затем была подтверждена и королевой Викторией в 1837 году.

Английские подданные, проживающие в колонизированной Индии, в то время часто болели малярией. И, чтобы избежать этой напасти, готовили напиток, состоящий из воды, хинина (его делали из коры хинного дерева) и сахара. Чтобы чуточку сгладить горечь хинина, работники Ост-Индской торговой компании стали смешивать напиток с джином. И, возвратившись домой, в Англию, где к тому времени напиток Швеппа стал популярным, поняли, насколько великолепным может быть коктейль из этой газировки с джином. Так, согласно легенде, и появился на свет джин-тоник, который многие специалисты считают первым в мире коктейлем.

В 1851 году компании Швеппа, выкупленной к тому времени двумя англичанами, но при этом сохранившей в названии имя её создателя, было поручено обеспечить напитками большую Лондонскую выставку, ради которой в английской столице специально был построен легендарный Хрустальный дворец — гигантское здание из стекла и стали. Так вот в самом центре выставки и установили огромный фонтан, из которого била газированная вода Schweppes Malvern Water — любимый напиток королевы Виктории. Этот фонтан с тех пор стал частью логотипа знаменитого тоника.

Кстати, мне первый раз удалось попробовать классический английский джин-тоник в середине 90-х годов в Вашингтоне на официальном открытии украинского посольства в старинном особняке, приобретённом украинскими эмигрантами и переданном в дар нашему государству. Приём по этому случаю был устроен просто шикарный. Но, честно говоря, больше всего из увиденного и попробованного на нём мне запомнился вкус удивительного коктейля, к которому нет-нет, да и прибегаю порой, дабы скрасить серые будни нашего бытия.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.