60 лет вместе: одесситы отметили «бриллиантовую» свадьбу торжественной регистрацией брака (фото)

Общество и люди

Необычное событие произошло в субботу, 5 октября, в Одессе: в Малиновском отделе РАГС пара, прожившая в браке 60 лет, заново расписалась.

Снова принимали многочисленные поздравления Георгий и Анна Ангеловы, отметившие таким образом бриллиантовый юбилей своей семьи. А инициатором необычной процедуры стала одна из дочерей «молодоженов».

Медсестра Анна и только вернувшийся с военной службы Георгий познакомились в далеком 1956 году. Спустя три года поженились. Сейчас у них двое дочерей, трое внуков и внучек и уже одна правнучка.

Вспоминая прожитые совместно годы, Анна Васильевна дает свой «рецепт» долгой семейной жизни: во всем находить компромисс, хранить верность и уметь доверять своему мужу.

«Бывало, ссорились: белая полоса, серая и черные были, — вспоминает невеста. — Обиделись, надулись, потом подумали. Самое основное в семейной жизни — это любовь, верность и доверие. И тогда 60 лет проходит как один день».

Жених полностью с ней солидарен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе супруги отметили «золотую» свадьбу, расписавшись второй раз.

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