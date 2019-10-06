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Спорт

Американский военный шокировал жену и детей, придя на матч НХЛ после 11 месяцев в Ираке: трогательное видео

12:06 6 октября 2019 99
Американский военный шокировал жену и детей, придя на матч НХЛ после 11 месяцев в Ираке: трогательное видео
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Сержант американской армии Роберт Муньос до слез растрогал жену и детей, неожиданно появившись на матче НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс» (3:1) после возвращения из Ирака, сообщает официальный Twitter «Дакс».

Военный был командирован в горячую точку второй раз в жизни, проведя в Ираке 11 месяцев.

Муньоса на трибуне встретили жена Меган, сыновья Брайан и Коннор, а также отец и мачеха. Родные сержанта не смогли сдержать эмоции. Трогательная встреча вызвала фурор на трибунах хоккейной арены в Анахайме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский хоккеист Самвел Мнацян умер в 29 лет от рака.

Фото Twitter «Анахайм Дакс«

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