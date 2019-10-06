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Невеста отдала дань памяти умершему отцу: прах покойного в свадебном маникюре и его портрет – на туфлях (фото, видео)
Жительница британского города Сток-он-Трент Шарлотта Уотсон оригинальным способом почтила память своего отца, не дожившего до дня ее свадьбы. Он умер от рака простаты 29 апреля этого года.
26-летняя Шарлотта хотела, чтобы ее папа хоть каким-то образом присутствовал на церемонии ее бракосочетания. Поэтому она решила использовать его кремированный прах в своем свадебном макияже, который вызвалась сделать ее кузина Керсти Микин. Керсти, профессиональная маникюрша и YouTube-блогер, записала процесс создания «французского маникюра омбре» из праха ее дядюшки на видео. Для этого она использовала, как «частицы пепла», так и «крошечные фрагменты костей», поместив их в кончики ногтей, которые сверху были украшены стразами.
«В конце концов я исполнила свое желание — чтобы мой папа держал меня за руку и вел к алтарю», — приводит слова невесты издание Metro.
Шарлотта также украсила свои свадебные туфли портретом отца.
После свадьбы Уотсон отклеила ногти и прикрепила их к папиной фотографии.
Теперь из оставшегося праха британка хочет сделать себе украшения.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что невесту уронили со стула на свадьбе.
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