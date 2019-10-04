Летающая невеста: девушку уронили на свадьбе (видео)

Мир

На платформе Reddit было опубликовано видео со свадьбы, на которой произошел конфуз. Когда новобрачных поднимали во время танца на стульях (как принято на еврейских церемониях бракосочетания), жених благоразумно держался за края сидения. А вот невеста беспечно подняла руки вверх — за что и поплатилась. Те, кто держали ее стул, неудачно накренили его, и девушка полетела вниз.

Гости поначалу перепугались. Однако сама невеста покатилась со смеху, после чего к ней присоединились остальные.

В комментариях спрашивали, не получила ли новобрачная травм. На что тот, что пользователь, который поделился видео, ответил, что на самом деле падение смягчил, приняв удар на себя, один из шаферов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США жених и невеста подрались на собственной свадьбе с полицейскими и провели первую брачную ночь в тюрьме.

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