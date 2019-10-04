24.54 / 24.97 26.83 / 27.41
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Летающая невеста: девушку уронили на свадьбе (видео)

12:23 4 октября 2019 147
Руки жениха и невесты
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На платформе Reddit было опубликовано видео со свадьбы, на которой произошел конфуз. Когда новобрачных поднимали во время танца на стульях (как принято на еврейских церемониях бракосочетания), жених благоразумно держался за края сидения. А вот невеста беспечно подняла руки вверх — за что и поплатилась. Те, кто держали ее стул, неудачно накренили его, и девушка полетела вниз.

Гости поначалу перепугались. Однако сама невеста покатилась со смеху, после чего к ней присоединились остальные.

В комментариях спрашивали, не получила ли новобрачная травм. На что тот, что пользователь, который поделился видео, ответил, что на самом деле падение смягчил, приняв удар на себя, один из шаферов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США жених и невеста подрались на собственной свадьбе с полицейскими и провели первую брачную ночь в тюрьме.

Читайте также: «Ну, ты меня и достал»: игривый щенок пристает к собаке постарше (видео)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер