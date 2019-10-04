- 12:46 Головкин – Деревянченко: онлайн-трансляция чемпионского боя за два титула
- 12:42 Более 16 миллионов тонн угля добыли шахтеры «ДТЭК Энерго» за девять месяцев
- 12:34 Кладут деньги под дворник: украинцев предупредили о хитрой уловке автоугонщиков
- 12:23 Польша откажется от российского газа: названа важная дата
- 12:23 Летающая невеста: девушку уронили на свадьбе
- 12:13 Разрисовал свастикой мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине: в СБУ показали фото вандала
- 12:12 Место крушения Ан-12 под Львовом сняли с высоты
- 11:57 Наталья Могилевская рассказала о новой любви
- 11:50 Доллар подорожал до 25 гривен: что будет дальше
- 11:47 Рада назначила новый состав ЦИК: полный список
- 11:45 «Ну, ты меня и достал»: игривый щенок пристает к собаке постарше
- 11:43 Крушение самолета под Львовом: названы предварительные причины трагедии
Летающая невеста: девушку уронили на свадьбе (видео)
На платформе Reddit было опубликовано видео со свадьбы, на которой произошел конфуз. Когда новобрачных поднимали во время танца на стульях (как принято на еврейских церемониях бракосочетания), жених благоразумно держался за края сидения. А вот невеста беспечно подняла руки вверх — за что и поплатилась. Те, кто держали ее стул, неудачно накренили его, и девушка полетела вниз.
Гости поначалу перепугались. Однако сама невеста покатилась со смеху, после чего к ней присоединились остальные.
В комментариях спрашивали, не получила ли новобрачная травм. На что тот, что пользователь, который поделился видео, ответил, что на самом деле падение смягчил, приняв удар на себя, один из шаферов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США жених и невеста подрались на собственной свадьбе с полицейскими и провели первую брачную ночь в тюрьме.
Читайте также: «Ну, ты меня и достал»: игривый щенок пристает к собаке постарше (видео)
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...