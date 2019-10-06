Происшествия

"Свадьба не задалась": в Харькове лимузин застрял в грязи посреди футбольного поля (видео)

В Харькове свадебный лимузин заехал на футбольное поле и не смог оттуда выбраться из-за луж и грязи. В «спасательной операции» участвовали несколько мужчин.

Видео опубликовал ресурс «ХС Харьков».

Уточняется, что машина должна была подъехать на улицу Гарибальди, что на Салтовке. Салтовка старый район города с многоэтажными домами постройки прошлого века и тесными двориками.

Под видео харьковчане пишут, что лимузин, по всей видимости, не смог развернуться во дворе многоэтажки и пришлось выехать на футбольное поле. А там после дождя грязь и лужи. Вот элитная машина и застряла, что ее пришлось толкать нескольким мужчинам.

Некоторые пользователи считают, что это знак свыше и стоит задуматься: нужна ли вообще эта свадьба.

Напомним, посол Канады Роман Ващук во время поездки по Черкасской области застрял на грунтовой дороге в районе села Буда Чигиринского района, которую размыло во время дождя. А в центре Ровно коммунальный мусоровоз продавил колесом асфальт и застрял. Из западни машину вытаскивали при помощи крана.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter