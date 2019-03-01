В Ровно мусоровоз продавил асфальт на дороге: опубликовано видео

Происшествия

В центре Ровно коммунальный мусоровоз продавил колесом асфальт и застрял. Из западни машину вытаскивали при помощи крана. Ранее сообщалось, что в центре Киева перевернулся неуправляемый грузовик с кирпичами.

Об этом в социальных сетях сообщает UA: Рівне. Председатель ОБСС одного из домов, откуда коммунальщики забирали мусор, говорит, что провал в асфальте — вещь ожидаемая. Ранее уже были признаки того, что вскоре в этом месте на проезжей части образуется яма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Народного ополчения провалился асфальт, что стало причиной изменения маршрутов нескольких троллейбусов. Авария произошла из-за прорыва трубы — глубина обвала составила около одного метра.

Также сообщалось, что в Днепре прямо во дворе школы ушел под землю автомобиль FAW с грузом. Общий вес загруженного автомобиля — 44 тонны. На территории учебного заведения проводились ремонтные работы — рабочие укладывали плитку. Загруженный отсевом автомобиль наехал на перекрытие подземного сооружения и провалился.





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