Парень устроил жуткую бойню на австрийском курорте: пятеро убитых

Мир

Драма со смертельным исходом разыгралась в Австрии на популярном курорте Кицбюэль. В ночь на 6 октября в своем доме была жестоко убита семья из пяти человек. Главный подозреваемый уже взят под стражу.

Вероятным убийцей считают 25-летнего юношу. Как полагают, мотивом для убийства стала ревность. Молодой человек решил отомстить бывшей подруге, пришел к ней в дом и застрелил 19-летнюю девушку, ее нового друга 24 лет, а также брата и родителей девушки.

Местные СМИ сообщают, что преступник сам сдался полиции: пришел в участок, положил на стол пистолет и признался в пяти убийствах. На допросе задержанный сознался, что увидел свою бывшую пассию в местном кафе, попытался заговорить о возобновлении отношений, затем пришел к ней домой, но был изгнан. После этой неудачи преступник обзавелся оружием (взяв его в сейфе у брата), вернулся ночью в дом к подруге и, хорошо ориентируясь в расположении комнат, застрелил всех находившихся на вилле.

В Кицбюэле объявлен траур, на ратуше вывесили черный флаг. В полиции говорят, что не припоминают настолько жесткого преступления в истории городка.

Трагедия в Кицбюэле случилась как раз накануне открытия зимнего курортного сезона. До сих пор городок славился как центр лыжного туризма для респектальной публики. Теперь городская община опасается, что жестокое убийство может заставить туристов поменять планы и выбрать другое место для отдыха.

Еще одна драма со стрельбой случилась в ночь на 6 октября в США в штате Канзас. Посетитель бара неожиданно открыл стрельбу по находившимся в заведении. Четверо человек погибли на месте, еще пятеро ранены. Стрелок скрылся, но его усиленно ищут.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» проанализировали, почему европейские, в том числе австрийские курорты стали популярны у украинцев и о каких нюансах нужно помнить, планируя отпуск в Европе.

Фото quotidiano.net

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