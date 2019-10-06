Политика

Богдан намекнул на проплаченное вече на Майдане и вызвал гнев в соцсети

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан вызвал возмущение в соцсетях, когда намекнул на возможную проплаченность многотысячной акции протеста на Майдане. В качестве аргументов Богдан привел скриншот постов в соцсети, где пришедшим на акцию обещают десять гривен за плакат и столько же за каждого приведенного друга.

Богдану напомнили, что и в 2004-м, и в 2013 году многотысячные акции протеста на Майдане тоже обвиняли в проплаченности. Никаких доказательств так и не было предъявлено. Похоже, что провластные спикеры пытались успокоить сами себя.

Многих комментаторов удивила мизерная сумма, приводимая Богданом в скриншотах. Очень многие усомнились, что 10 грн смогли бы заставить хоть кого-то выйти на чуждое ему мероприятие.

Напомним, по самым скромным оценкам, вече на Майдане в Киеве собрало 10 тысяч человек. Акции меньшего масштаба, но с той же идеей прошли в областных центрах и крупных городах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter