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Богдан намекнул на проплаченное вече на Майдане и вызвал гнев в соцсети
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан вызвал возмущение в соцсетях, когда намекнул на возможную проплаченность многотысячной акции протеста на Майдане. В качестве аргументов Богдан привел скриншот постов в соцсети, где пришедшим на акцию обещают десять гривен за плакат и столько же за каждого приведенного друга.
Богдану напомнили, что и в 2004-м, и в 2013 году многотысячные акции протеста на Майдане тоже обвиняли в проплаченности. Никаких доказательств так и не было предъявлено. Похоже, что провластные спикеры пытались успокоить сами себя.
Многих комментаторов удивила мизерная сумма, приводимая Богданом в скриншотах. Очень многие усомнились, что 10 грн смогли бы заставить хоть кого-то выйти на чуждое ему мероприятие.
Напомним, по самым скромным оценкам, вече на Майдане в Киеве собрало 10 тысяч человек. Акции меньшего масштаба, но с той же идеей прошли в областных центрах и крупных городах.
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