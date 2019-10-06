На Донечтине арестован подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, которую искали 20 дней

Происшествия

Арестован 39-летний подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы, пропавшей 14 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Задержали подозреваемого 5 октября, и только после его задержания полицейские смогли найти труп убитой.

«14-летняя Ирина Л. исчезла 13 сентября в городе Константиновка. 15 сентября в полицию обратилась ее мама, сообщив, что девушка ушла на прогулку и не вернулась, — рассказала „ФАКТАМ“ начальник отдела коммуникации главка Нацполиции Донетчины Алексанра Гаврилко. — Было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по части 1 статьи 115 („Умышленное убийство“) с пометкой „Пропала без вести“. Полицейские искали девочку вместе с местными жителями в течение 20-ти дней. Оперативники обошли все дворы не только в Константиновке, но и в прилегающих населенных пунктах, были опрошены сотни человек, проверены все ранее судимые и лица без определенного места жительства. В итоге вышли на убийцу. 39-летний гражданин Молдовы оказался ранее судимым за разбой. Он показал место, где спрятал тело и рассказал об обстоятельствах случившегося»

Тело девочки нашли возле водоема в камышах, убийца забросал его ветками. Полиции он рассказал, что познакомился с девушкой на автобусной остановке в ночь на 14 сентября и предложил ей вступить с ним в интимные отношения. По его словам, девушка согласилась. Они проследовали в безлюдное место… Однако после полового акта мужчина испугался, что несовершеннолетняя может обратиться в полицию. И решил ее убить. Ножом, который был у него с собой, злоумышленник дважды ударил девушку, потом выбросил нож в воду. На данный момент подозреваемый арестован.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о поимке убийцы 13-летней школьницы в Харцызске.

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