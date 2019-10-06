«Интер» – «Ювентус»: онлайн видео голов матча чемпионата Италии

Спорт

В воскресенье, 6 октября, в итальянской серии А пройдет матч между претендентами на чемпионство — миланский «Интер», идущий на первом месте, примет бессменного чемпиона восьми (!) последних сезонов туринский «Ювентус» (начало — в 21:45).

«Сине-черные» подходят к отчетному поединку со стопроцентным показателем, выиграв все шесть матчей в чемпионате в нынешнем сезоне. Подопечные Антонио Конте забили 13 мячей и пропустили всего два, имея лучшую оборону на данный момент в серии А. Что касается бомбардиров, то по три мяча забили Стефано Сенси и летний новичок команды бельгиец Ромелу Лукаку.

Что касается «Ювентуса», то «Старая Синьора» под руководством Маурицио Сарри потеряла очки лишь в выездном матче с «Фиорентиной» и отстает от «Интера» на два очка. Пока что не блещет результативностью португалец Криштиану Роналду — с тремя мячами он является лучшим бомбардиром туринцев.

Отметим, что этим летом команды встречались между собой в рамках Международного кубка чемпионов. В китайском Нанкине «Старая Синьора» победила в серии пенальти — основное время завершилось вничью 1:1.

На территории Украины в прямой трансляции матч «Интер» — «Ювентус» можно посмотреть на телеканале «Футбол 2», начиная с 21:45 по киевскому времени.

За голами в поединке итальянской серии А можно будет следить онлайн в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в супердерби в Италии «Интер» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter