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«Интер» – «Ювентус»: онлайн видео голов матча чемпионата Италии
В воскресенье, 6 октября, в итальянской серии А пройдет матч между претендентами на чемпионство — миланский «Интер», идущий на первом месте, примет бессменного чемпиона восьми (!) последних сезонов туринский «Ювентус» (начало — в 21:45).
«Сине-черные» подходят к отчетному поединку со стопроцентным показателем, выиграв все шесть матчей в чемпионате в нынешнем сезоне. Подопечные Антонио Конте забили 13 мячей и пропустили всего два, имея лучшую оборону на данный момент в серии А. Что касается бомбардиров, то по три мяча забили Стефано Сенси и летний новичок команды бельгиец Ромелу Лукаку.
Что касается «Ювентуса», то «Старая Синьора» под руководством Маурицио Сарри потеряла очки лишь в выездном матче с «Фиорентиной» и отстает от «Интера» на два очка. Пока что не блещет результативностью португалец Криштиану Роналду — с тремя мячами он является лучшим бомбардиром туринцев.
Отметим, что этим летом команды встречались между собой в рамках Международного кубка чемпионов. В китайском Нанкине «Старая Синьора» победила в серии пенальти — основное время завершилось вничью 1:1.
На территории Украины в прямой трансляции матч «Интер» — «Ювентус» можно посмотреть на телеканале «Футбол 2», начиная с 21:45 по киевскому времени.
За голами в поединке итальянской серии А можно будет следить онлайн в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в супердерби в Италии «Интер» на «Сан-Сиро» обыграл «Милан».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!