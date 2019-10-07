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Доберутся до пургена и презервативов: в сети высмеяли «освящение» попами Кирилла лекарств
Пользователь под ником «Мид Роисси» опубликовал интересный пост, который демонстрирует стремление нынешней российской церкви и ее «украинского филиала» к зарабатыванию материальных благ, а не «врачеванию душ» прихожан.
«РПЦ головного мозга», — написал он и разместил фотографию-объявление о том, что в церкви проходит «освящение лекарств».
РПЦ головного мозга: pic.twitter.com/LwNV8Merqk— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 6 октября 2019 г.
Пользователи живо отреагировали на абсурдное фото.
«А презервативы они там освящают?», «Доить лохов нужно уметь… и рпц-шные попы в этом деле просто ассы!», «Интересно, а клизму освещают? Ведь это своего рода гейская процедура, шах и мат», «Пурген тоже освящают?», «Путин есть — ума не надо!», «А разве сатане давали право освящать?», «А если запивать таблетки святой водой, то можно жить вечно»,— пишут комментаторы.
Некоторые пользователи отметили, что на объявлении стоит обозначение «УПЦ», но отметили, что большой разницы в этом нет: «Это УПЦ», «Угу, только в УПЦ попы московские», «Это не РПЦ. Это ПДЦ».
Еще одним проявлением «научного подхода» московских батюшек к современной жизни стало прозвучавшее в воскресенье заявление председателя патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, который предложил сначала учить детей церковнославянскому языку вместо английского.
Так, в эфире телекомпании «Союз» он выразил несогласие с родителями, у которых «ребеночек не успел родиться — уже английскому учат». По мнению священника, «надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому (мы от греков восприняли нашу веру), это же тоже очень важно», цитирует церковнослужителя «Интерфакс».
«А так, конечно, стоит на богослужении как столица Камбоджи и ничего не понимает», — сказал отец Димитрий.
Поводом для возмущения батюшки стало то, что в самолете стюардессы предложили пассажирам «фудбоксы», а не «коробки» для еды".
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российской Твери священники решили оригинально бороться с грехами среди прихожан. Вместо крестного хода по ближайшим селам был организован «крестный лет». Вместе с иконой и мощами священнослужители облетели «подшефную» территорию на самолете и облили Тверь и окрестности святой водой. С самолета были вылиты около 70 литров жидкости.
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