Мир

Ужасная жестокость: в России дети закопали живьем четырех щенков, а затем выкопали их и забили до смерти

В деревне Большое Седельниково в пригороде Екатеринбурга (РФ) несколько учеников шестого класса в присутствии других детей жестоко убили щенков.

Об этом пишет Znak.com со ссылкой на заявления волонтеров и публикации в соцсети.

Сообщается, что преступление было совершено теми учениками местной школы, которые считаются «деревенскими», а свидетелями стали дети из параллельного класса, живущие у станции Седельниково.

Малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.

Одного щенка сумели спасти «станционные»: они убежали вместе с животным и рассказали взрослым. Как сообщила журналистам местный волонтер Елена Кузьмина, дети вырвали пятого щенка буквально «из-под палок», «при этом сами получили тоже прилично».

Раненого щенка отправили в ветеринарную лечебницу, сама волонтер написала заявление в полицию по факту преступления, совершенного по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. К моменту прибытия полицейских трупики уже спрятали, на месте остались только выкопанные «могилки» и следы крови…

Волонтер сообщила, что на понедельник администрация школы назначила встречу с малолетними живодерами и их родителями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США мальчик разрыдался от счастья, когда ему вручили щенка, на которого он копил деньги полтора года.

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