- 01:29 Ужасная жестокость: в России дети закопали живьем четырех щенков, а затем выкопали их и забили до смерти
- 00:51 Смертельное ДТП под Одессой: погиб мужчина, пострадали младенец и 10-летний ребёнок
- 00:25 Доберутся до пургена и презервативов: в сети высмеяли «освящение» попами Кирилла лекарств
- 00:11 Неожиданный финал седьмого эфира "Танців з зірками"
- 00:06 Международный день врача 2019: поздравления и красивые открытки
- 06.10 23:59 «Барселона» в матче с двумя удалениями разгромила «Севилью»: видео голов
- 06.10 23:53 «Ужасные новости»: директор Заворотнюк прокомментировала «верную на 98%» информацию о ее смерти
- 06.10 23:49 «Ювентус» обыграл на выезде «Интер» и вышел на первое место в чемпионате Италии: видео голов
- 06.10 23:43 Марина Куклина-Май умерла: самые яркие роли актрисы
- 06.10 23:36 "Патовая ситуация": Разумков рассказал, как будет обеспечена безопасность на линии разграничения на Донбассе
- 06.10 22:57 Зеленский сам должен собирать Майданы: президенту Украины подсказали интересный шаг в переговорах с Путиным
- 06.10 22:19 "Октоберфест" установил рекорд по числу пьяных на электроскутерах
Ужасная жестокость: в России дети закопали живьем четырех щенков, а затем выкопали их и забили до смерти
В деревне Большое Седельниково в пригороде Екатеринбурга (РФ) несколько учеников шестого класса в присутствии других детей жестоко убили щенков.
Об этом пишет Znak.com со ссылкой на заявления волонтеров и публикации в соцсети.
Сообщается, что преступление было совершено теми учениками местной школы, которые считаются «деревенскими», а свидетелями стали дети из параллельного класса, живущие у станции Седельниково.
Малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Одного щенка сумели спасти «станционные»: они убежали вместе с животным и рассказали взрослым. Как сообщила журналистам местный волонтер Елена Кузьмина, дети вырвали пятого щенка буквально «из-под палок», «при этом сами получили тоже прилично».
Раненого щенка отправили в ветеринарную лечебницу, сама волонтер написала заявление в полицию по факту преступления, совершенного по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. К моменту прибытия полицейских трупики уже спрятали, на месте остались только выкопанные «могилки» и следы крови…
Волонтер сообщила, что на понедельник администрация школы назначила встречу с малолетними живодерами и их родителями.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США мальчик разрыдался от счастья, когда ему вручили щенка, на которого он копил деньги полтора года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!