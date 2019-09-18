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Мальчик разрыдался от счастья, когда ему вручили щенка, на которого он копил деньги полтора года (видео)

13:26 18 сентября 2019 2213
Ксандер со щенком
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница американского штата Иллинойс Натали Элленбург засняла на видео трогательный момент из жизни своего шестилетнего сына Ксандера Меллора. Мальчик в течение полутора лет копил деньги на собаку, откладывая мелочь, который давали ему на карманные расходы. Наконец семья решила сделать ему сюрприз.

Когда мальчик гостил у бабушки и дедушки, ему привезли долгожданного щенка. Мать сказала сыну закрыть глаза и вытянуть вперед руки. А потом ему вручили песика. На видео Ксандер, широко распахнув глаза в потрясении смотрит на своего нового друга, раскрыв рот. «Ну, что ты думаешь?», спрашивает 25-летняя Натали. Ксандер начинает говорить, что «ему нравится», но, не сдержав эмоций, неожиданно начинает рыдать, прижимая щенка к груди. Родственники бросаются его утешать — на чем видео заканчивается.

Как пишет Daily Mail, собачке дали имя Маршмэллоу — сокращенно Меллоу. Ксандер и Меллоу стали лучшими друзьями и теперь неразлучны.

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