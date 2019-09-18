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Мальчик разрыдался от счастья, когда ему вручили щенка, на которого он копил деньги полтора года (видео)

Жительница американского штата Иллинойс Натали Элленбург засняла на видео трогательный момент из жизни своего шестилетнего сына Ксандера Меллора. Мальчик в течение полутора лет копил деньги на собаку, откладывая мелочь, который давали ему на карманные расходы. Наконец семья решила сделать ему сюрприз.

Когда мальчик гостил у бабушки и дедушки, ему привезли долгожданного щенка. Мать сказала сыну закрыть глаза и вытянуть вперед руки. А потом ему вручили песика. На видео Ксандер, широко распахнув глаза в потрясении смотрит на своего нового друга, раскрыв рот. «Ну, что ты думаешь?», спрашивает 25-летняя Натали. Ксандер начинает говорить, что «ему нравится», но, не сдержав эмоций, неожиданно начинает рыдать, прижимая щенка к груди. Родственники бросаются его утешать — на чем видео заканчивается.

Как пишет Daily Mail, собачке дали имя Маршмэллоу — сокращенно Меллоу. Ксандер и Меллоу стали лучшими друзьями и теперь неразлучны.

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